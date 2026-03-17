PSHเตรียมเสนอขายหุ้นกู้-ดอกเบี้ย[3.40 – 4.00]%-คาดเปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11–12พฤษภาคม นี้

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “PSH” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน (ซึ่งคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.40–3.60]% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.75–4.00]% ต่อปี โดยบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งก่อนวันเปิดจำหน่าย ทั้่งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” แนวโน้ม “ลบ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ถือว่าอยู่ในระดับ Investment Grade ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการ ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะกลาง ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน
ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงที่ผ่านมาเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยบริษัทมีโครงสร้างหนี้ในระดับต่ำและมีสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมการบริหารต้นทุนและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 0.33 เท่า สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินทุนในระยะยาว
ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมที่ 18,800 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 15,000 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจเฮลท์แคร์ 2,600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ล่าสุดบริษัทมี Backlog รวมมูลค่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 2,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570 ขณะเดียวกันบริษัทยังมีสินค้าเหลือขาย (สต็อก) ในพอร์ตรวมมูลค่า 66,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรองรับการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น หุ้นกู้ของ PSH จึงถือเป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตและรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในช่วง 2–3 ปี สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตราสารหนี้เดิมของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance) โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 นี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด