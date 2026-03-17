DTCENT ปี 69 ลุยให้บริการ Logistics Solution รุกตลาด EV Taxi-ขยายลูกค้า B2C

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ”เปิดแผนธุรกิจปี 2569มุ่งสู่การให้บริการ Logistics Solution แบบครบวงจร ฟากซีอีโอเดินหน้าธุรกิจ GPS Tracking วางเกมรุกตลาด EV Taxi ขณะที่ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนนกระแสตอบรับดี พร้อมจัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย ส่วนธุรกิจ IoT Solutions ลุยประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ผลักดันรายได้เติบโต 10–15% จากปีก่อน
นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 วางกลยุทธ์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ มุ่งสู่การให้บริการ Logistics Solution แบบครบวงจร ทั้งการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มตลาดรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV Taxi) ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาและเจรจาทางธุรกิจ คาดจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้
นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) มากขึ้น ครอบคลุมในกลุ่มรถส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก พร้อมให้บริการติดตั้งทั่วประเทศ โดยมีศูนย์บริการ DTC SHOP จำนวน 15 สาขา และผ่าน Call Center หมายเลข 1176 ตลอด 24 ชั่วโมง
ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนน สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าใช้บริการ ทั้งองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิดให้บริการฝึกอบรม 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course : DDC), หลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport Safety Management : TSM) และการประเมินความพร้อมทางร่างกายของผู้ขับขี่ (Psychophysical Driving Test) ด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก
ในส่วนของธุรกิจ IoT Solutions ร่วมพัฒนาโครงการ Smart City ให้กับเทศบาลนครรังสิต สู่เมืองอัจฉริยะ โดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City Application) เป็นช่องทางสื่อสารสู่ประชาชน ให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นสื่อกลางสำหรับการแจ้งเหตุ ร้องเรียน การให้บริการต่างๆ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม DTC Smart Shop Solutions ยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าและองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยโซลูชันที่ควบคุมจากศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้ง Smart Digital Signage ที่สามารถบริหารสื่อและโปรโมชันแบบ Real-time, ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) ที่เชื่อมต่อ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง ระบบควบคุมการเข้า-ออกและปุ่มฉุกเฉิน (SOS) ตลอดจน ระบบบริหารจัดการพลังงาน ที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอ แก่กลุ่มห้างสรรพสินค้าและภาคเอกชน
สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) และบริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนงานต่อเนื่อง
“ปี 2569 DTCENT มีการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมุ่งกระจายรูปแบบธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ ควบคู่กับการต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทีมงาน และองค์กร ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพขั้นสูง พร้อมนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ระดับ 10-15% จากปีที่ผ่านมา”
ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 728.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 98.65 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0608 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569