แลนดี้ โฮม เปิดเกมรุกสู่ “Innovation Leader” พลิกประสบการณ์อยู่อาศัย มุ่งขับเคลื่อนยอดขายสู่ 2,500 ล้านบาท

แลนดี้โฮม ประกาศเดินหน้าสู่การเป็น Innovation Leader ของวงการสร้างบ้านไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “Always Ahead” ที่มุ่งก้าวล้ำก่อนใครในทุกด้าน ทั้งการออกแบบ เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง และระบบการอยู่อาศัย ที่ยกระดับความสะดวกสบายและความทันสมัยให้ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สะท้อนความมั่นคง และศักยภาพในการดูแลลูกค้าในระยะยาว ทำให้วันนี้ลูกค้าไม่ได้เพียงแค่ “บ้านที่ไม่ธรรมดา” แต่ยังได้รับความอุ่นใจจากบริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน
แม้ว่าในปี 2568 ตลาดรับสร้างบ้านจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่แลนดี้ โฮม ยังคงสามารถรักษาระดับยอดขายได้กว่า 2,000 ล้านบาท และในปี 2569 ได้ตั้งเป้ายอดขายแตะระดับ 2,500 ล้านบาท หรือคาดการณ์เติบโตราว 25% จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณบวกตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยเพียงเดือนมกราคมสามารถทำยอดขายได้กว่า 200 ล้านบาท
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนยอดขายช่วงต้นปี คือ CAP+ “แคปพลัส” (Clean Air Positive Pressure) นวัตกรรม CAP+ จึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพการอยู่อาศัย และสะท้อนอย่างชัดเจนว่า “ยุคบ้านธรรมดาจบแล้ว!” เพราะบ้านยุคใหม่ไม่ได้ถูกตัดสินใจเลือกเพียงจากดีไซน์หรือราคา แต่ต้องตอบโจทย์สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
ทั้งนี้ แลนดี้ โฮม เตรียมเพิ่มงบลงทุนด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (R&D)ในปี 2569 กว่า 20 ล้านบาท เพื่อเร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Innovation Leader และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ กลุ่มแพทย์ และครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะต่อไป จากทิศทางดังกล่าวในปี 2569 แลนดี้ โฮม จึงประกาศกลยุทธ์ “Landy Innovation Leader” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมการสร้างบ้านแห่งอนาคต และเพื่อยกระดับบ้านให้พร้อมในทุกมิติของการอยู่อาศัย โดยครอบคลุมตั้งแต่ฟังก์ชัน ความสวยงาม ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ ไปจนถึงบรรยากาศภายในบ้านที่คิดครบตั้งแต่วันแรกที่เข้าอยู่ ประกอบด้วย
Health Tech นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ช่วยยกระดับสุขภาพของทุกสมาชิกในครอบครัว สร้างสภาพแวดล้อมอากาศสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานสุขอนามัย เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกวัน ซึ่งประกอบด้วย
CAP+ “แคปพลัส” (Clean Air Positive Pressure) นวัตกรรมระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ ที่ช่วยสร้างแรงดันบวกภายในบ้าน ป้องกันฝุ่น PM 2.5
CP Design บ้านปลอดแมลงสาบ บ้านของแลนดี้ โฮม ถูกออกแบบระบบสุขาภิบาลอย่างทันสมัย
Atmosphere Tech ใส่ใจทุกรายละเอียดของการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่แค่สวยภายนอก แต่มอบความพรีเมี่ยมสมบูรณ์แบบจากภายใน คิดครบจบในแบบ Fully Fitted พร้อมเข้าอยู่ได้ตั้งแต่วันแรก
Convenient Tech เปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Smart Living ผ่าน Smart Control Panel และ Smart Switch ยกระดับการอยู่อาศัยให้ทันสมัยและสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล
Safety & Security Tech ระบบความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ในทุกช่วงวัย
Hazard Tech หมดกังวลเรื่องภัยธรรมชาติ ด้วยโครงสร้างบ้านที่ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมนวัตกรรมบ้านป้องกันน้ำท่วม โดยบ้านทุกหลังของแลนดี โฮม ใช้โครงสร้างที่ผลิตจากคอนกรีตอัดแรงกำลังสูง 350 KSC คุณภาพเดียวกับการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยมีการทดสอบความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้าง ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสุ่มทวนสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. อย่างต่อเนื่อง
แลนดี้ โฮมมีแบบบ้านที่ถูกออกแบบและเลือกใช้วัสดุป้องกันน้ำคุณภาพสูงในพื้นที่บริเวณชั้น 1 โดยมีการวางระบบไฟฟ้าแยกส่วนกันอย่างชัดเจนในแต่ละชั้นและแต่ละจุดภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบระบบประปาและระบบถังบำบัด โดยติดตั้งถังน้ำดีและปั๊มน้ำไว้ที่ชั้น 2 ของตัวบ้าน ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังในชั้น 1 ก็สามารถใช้ห้องน้ำชั้น 2 ได้โดยไม่เกิดปัญหา
Future Living Tech คัดสรรเทคโนโลยีการอยู่อาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ได้แก่จุดติดตั้ง EV Charger ที่จัดเตรียมมาพร้อมกับตัวบ้าน โดยไม่ต้องทุบผนังหรือเดินสายไฟใหม่เพิ่มความสะดวก และความทันสมัยภายในบ้าน สอดรับกับงบประมาณการสร้างบ้านของลูกค้า
การประกาศทิศทางยุทธศาสตร์ Landy Innovation Leader ไม่ได้เป็นเพียงการปรับกลยุทธ์ของ แลนดี้ โฮม แต่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านไทยในภาพรวม จากเดิมที่การแข่งขันมักโฟกัสอยู่ที่ราคาและโปรโมชั่นระยะสั้น สู่การแข่งขันด้านนวัตกรรม มาตรฐานการก่อสร้าง และคุณภาพการอยู่อาศัยในระยะยาว.