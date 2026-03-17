PANEL ปักหมุดรายได้ปี 69 พุ่ง 40% ออลไทม์ไฮ

“เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด “ตั้งเป้ารายได้ปี 69 เพิ่มขึ้น 40% ทำออลไทม์ไฮ ผลจากเปิดโรงงานแห่งใหม่ใน จ.ปทุมธานี เพิ่มกำลังการผลิต 2.5-4 เท่าตัว ขณะที่เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เสริมสร้างการเติบโตและพลังแข่งขันในเวทีระดับประเทศ และภูมิภาค ควบคู่ยกระดับธรรมาภิบาล สนับสนุนธุรกิจยั่งยืน ฟากแม่ทัพหญิง “จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์” ระบุ รายได้ปี 71 เติบโตก้าวกระโดดแตะ 400 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตไม่น้อยกว่า 40% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล (All Time High) จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ การเปิดโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 6 ไร่
โดยโรงงานและเครื่องจักรใหม่จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2.5–4 เท่า ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในบางประเภทสินค้า รองรับการขยายฐานลูกค้าและการเติบโตระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพ และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมขายมืออาชีพเข้ามาดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะตลาดสิงคโปร์ซึ่งมีความต้องการสินค้าในระดับสูง โรงงานใหม่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่เพื่อเติม Backlog ปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 50ล้านบาท ทั้งงานประตูอัตโนมัติและระบบห้องผ่าตัด ซึ่งจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันรายได้และการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต
ล่าสุด บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “JUMP+” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและพลังแข่งขันในเวทีระดับประเทศ และภูมิภาค ควบคู่ยกระดับธรรมาภิบาล และธุรกิจยั่งยืน โดยได้จัดทำแผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ ที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนและวัดผลได้ภายใน 3 ปี (2569-2571) พร้อมเป้าหมายทางการเงิน คือ การสร้างรายได้ในปี 2569-2571 ที่ระดับ 220 ล้านบาท, 300 ล้านบาท และ 400 ล้านบาทตามลำดับ
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลากหลายด้าน เช่น การยกระดับการนำเสนอ Total Solution สำหรับลูกค้าโรงพยาบาล, การเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต (Q1/2569), เริ่มการต่อยอดสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Channel Expansion) ศึกษาและจัดหา ระบบ CRM เพื่อบริหารทีมขายและ Pipeline, เสริมสร้างความแข็งแกร่งและ ขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดส่งออกเดิม พร้อมเร่งรุกไปยังประเทศเป้าหมายใหม่ เป็นต้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญในทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้นำด้านโซลูชันสุขภาพครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในเวทีระดับโลก
สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 (1มกราคม – 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 147.38ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.10 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท คิดเป็น 41.54% ของกำไรสุทธิ มูลค่ารวม 6.27 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่ระดับ 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20พฤษภาคม 2569 ฝ
พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 PANEL-W1 อายุ 1 ปี อัตราที่จัดสรรอยู่ที่ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นอยู่ที่ 1.30บาทต่อหุ้น และรุ่นที่ 2 PANEL-W2 อายุ 3 ปี อัตราที่จัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 3.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งทุกรุ่นสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพทุกๆ 3 เดือน และ บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 95.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 130.63 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PANEL-W1 และ PANEL- W2
โดยบริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ ใช้เป็นหลักประกันการประมูลงานโครงการมูลค่าสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 22 เมษายน 2569