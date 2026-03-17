แสนสิริ รุกเจาะตลาดรับสร้างบ้านหรูขนาดกว่า 1,000 ตร.ม. ชู ‘Fixed Cost’ สู้ศึกต้นทุนวัสดุพุ่ง เป้าขายโต 2 เท่า

แสนสิริ เผยความสำเร็จของพอร์ตธุรกิจใหม่ “ต้นแบบ Crafted by Sansiri” บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจรที่ New S-Curve ด้วยยอดขายทะลุ 300 ล้านบาท หลังเปิดตัวไม่ถึงปี พร้อมประกาศเดินหน้าปี 2569 มอบประสบการณ์ Crafted Living บนที่ดินส่วนตัวทั่วประเทศ รวมถึงเปิดโมเดลในกลุ่ม Private Residential ขนาดกว่า 1,000 ตร.ม.และการเข้าเป็นสมาชิก สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) อย่างเป็นทางการ ชูจุดแข็ง Fixed Cost ท่ามกลางต้นทุนวัสดุปรับตัว ตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้น 2 เท่า แตะระดับ 700 ล้านบาท มีโอกาสเติบโตสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.9 แสนล้านบาท
นายธนะสาร ธนทรัพย์สมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากแผนกลยุทธ์ของแสนสิริ เพื่อเร่งขยายฐานรายได้ใหม่ผ่านธุรกิจที่หลากหลาย เสริมเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว แสนสิริตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่จาก 15% เป็น 25% ภายใน 5 ปี โดยมี “ต้นแบบ Crafted by Sansiri” เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญ โดยในปี 2569 นี้ ได้ปรับเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า แตะระดับ 700 ล้านบาท เพื่อตอบรับกับ ดีมานด์ตลาดบ้านสร้างเองที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 77% ของประเทศ สอดคล้องกับมูลค่าตลาดรวมบ้านสร้างเองทั่วประเทศในปี 2568 ที่มีการคาดการณ์มูลค่ารวมอยู่ที่กว่า 190,000 ล้านบาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปี 2569 ที่เผชิญความท้าทาย จากต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น “ต้นแบบ Crafted by Sansiri” จึงชูจุดแข็งด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและแม่นยำ ด้วยนวัตกรรมพรีคาสท์จากโรงงานแสนสิริ ช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณได้ตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญา ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับ “ความเชื่อมั่นและความคุ้มค่า” (Trust & Value) มากกว่าราคา
โดยความสำเร็จของ “ต้นแบบ” ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในกรุงเทพฯ แต่ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ อาทิ ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และ ภูเก็ต ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน ที่ชื่นชอบในดีไซน์และมาตรฐานแสนสิริ แต่ต้องการสร้างบ้านบนทำเลเดิมที่เป็นมรดกหรือที่ดินส่วนตัว กับแบบบ้านที่ได้รับความสนใจต้นๆ คือ สไตล์ Modern Classic และ Modern French Renaissance ซีรีส์ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ครอบครัวใหญ่ ที่ต้องการความโปร่งสบายและความเป็นส่วนตัวสูง
จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มที่ต้องการสร้างบ้านเองในปี 2568-2569 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจไม่ใช่แค่เรื่อง "ราคา" แต่คือ "ความโปร่งใสและการควบคุมงบประมาณได้จริง" เนื่องจากปัญหาใหญ่ที่ผู้บริโภคกว่า 40% มักพบเจอจากการจ้างผู้รับเหมาทั่วไปคือ งบบานปลายและวัสดุไม่ตรงปก นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มความต้องการ Sustainable Living หรือการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว ขยายที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินเดิมของครอบครัว
ต้นแบบ Crafted by Sansiri เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2568 เพื่อปิด Pain Point ของตลาดรับสร้างบ้าน ด้วยความแข็งแกร่งของ One Stop Service Solution เริ่มจากการดีไซน์ การผลิต การจัดส่ง การก่อสร้าง ที่เราถอดรหัสความสำเร็จมาจากโครงการของแสนสิริมาไว้บนที่ดินส่วนตัวของลูกค้า เราเป็นรายเดียวที่มีบ้านตัวอย่างจริงให้ลูกค้าดูมากกว่า 18 ซีรีส์ กว่า 100 แบบบ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจ และใช้ระบบพรีคาสท์ที่ควบคุมทั้งคุณภาพและเวลาได้แม่นยำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรากวาดรายได้ 200 ล้านบาทหลังจากเปิดตัวเพียง 6 เดือน และปิดปี 2568 ด้วยยอดขาย 300 ล้านบาท
ทุกขั้นตอนมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมทั้งความพร้อมของโรงงานพรีคาสท์ที่มีกำลังการผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งไปได้ในทุกจังหวัด ซึ่งระบบพรีคาสท์มีความแข็งแรง ช่วยให้ควบคุมเวลาในการก่อสร้าง ตรงงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคเลือกสร้างบ้านเอง ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านในสไตล์แสนสิริบนที่ดินส่วนตัว, เจ้าของที่ดินที่ให้ความสำคัญกับทำเลเดิม และชื่นชอบดีไซน์ของแสนสิริ และผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการสร้างบ้านจำนวนไม่มาก แต่ต้องการมาตรฐานระดับมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าบ้านที่สร้างจะมีคุณภาพเดียวกันกับบ้านของโครงการแสนสิริ
แสนสิริตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านนี้ เติบโตกว่า 2 เท่าตัวจากปี 2568 โดยเป้ายอดขายใหม่ที่ 700 ล้านบาท โดยเตรียมขยายฐานไปยังกลุ่ม Private Residential หรือบ้านขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในโซนต่างจังหวัดย่านที่มีกำลังซื้ออย่าง ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต สะท้อนการสร้างบ้าน Luxury ยังมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลระดับมืออาชีพ และมีความมั่นใจในแบรนด์แสนสิริ ซึ่งมีทีมสถาปนิก วิศวกรประจำ (In-house) ทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่ทำงานสอดประสานกัน ไม่ใช่การแยกส่วนจ้าง รวมถึงการรับประกันหลังการก่อสร้าง และบริการหลังการขาย (After Sale Service) ดูแลต่อเนื่องให้คงคุณค่าในระยะยาว
“โดยในไตรมาสนี้ เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าที่สร้างบ้านมากกว่า 3,000 ตร.ม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สามารถทำยอดขายรวมได้แล้วกว่า 250 ล้านบาท (คิดเป็น 36% ของเป้าทั้งปี) ทั้งนี้ เรามองเห็นศักยภาพในตลาดรับสร้างบ้านที่ยังมีความต้องการสูง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการมากกว่าแค่บ้านที่สวยงาม แต่ต้องการ Partner ที่ไว้ใจได้ในระยะยาว ดังนั้นการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ของเราในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำมาตรฐาน และความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และที่สำคัญ ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุน การเลือกสร้างบ้านกับแสนสิริ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค เราพร้อมส่งมอบมาตรฐานเดียวกับโครงการแสนสิริบนที่ดินส่วนตัวของคุณ พร้อมการดูแลอย่างมืออาชีพตลอดเส้นทาง” นายธนะสาร กล่าวเสริม
ต้นแบบ Crafted by แสนสิริ ยังมีโรดแมปที่สำคัญ ประกอบไปด้วย การจับมือพันธมิตร รุกตลาดต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และแบบบ้านพิเศษ อาทิ บ้านพักตากอากาศ แบบบ้านที่ออกแบบเพื่อคนรักสัตว์โดยเฉพาะ สอดคล้องกับ Pet Humanization ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาพบกับต้นแบบ Craft by Sansiri ได้ที่งานรับสร้างบ้าน FOCUS 2026 วันที่ 18-22 มีนาคม ณ อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมกับโปรโมชั่นรับส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท รับสร้างทั่วไทยไปได้ทุกที่ พิเศษค่าขนส่งเฉพาะในงานนี้เท่านั้น และปรึกษาสินเชื่อจากทางธนาคารพาร์ตเนอร์
