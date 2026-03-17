SGC เตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้ดอกเบี้ย 5.70 % - 5.90%

เอสจี แคปปิตอล เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อ Lock Phone ต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พร้อมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 5.70 % - 5.90% ต่อปี คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสจี แคปปิตอล (SGC) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.70% - 5.90%] คงที่ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ [21 – 23] เมษายน พ.ศ. 2569 และออกหุ้นกู้วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่ระดับ BBB- ซึ่งถือเป็นระดับ Investment-grade
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ Lock Phone และรองรับแบรนด์โทรศัพท์ที่จะนำเข้าร่วมแพลตฟอร์ม SG Finance+ เพิ่มเติมในอนาคต
สำหรับ SGC เผยปี 2568 กำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด 287% จากปีก่อนหน้า หลังจับทางธุรกิจ Lock Phone ซึ่งในปี 2568 SGC มีรายได้รวม 2,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287% จากปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ (Lock Phone) ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังบริษัทได้ปรับโฟกัสโครงสร้างธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจสินเชื่อที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ
โดยสิ้นปี 2568 มูลค่าพอร์ต Lock Phone ขึ้นมามีสัดส่วนอันดับ 1 ของพอร์ตรวม โดยมีสัดส่วน 52% ของพอร์ตสินเชื่อสุทธิรวม และคาดว่าจะมีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามกลยุทธ์หลักของบริษัทที่เน้นการเติบโตผ่านธุรกิจ Lock Phone
ขณะเดียวกันอัตรา NPL ปรับลดลงสู่ 17% จาก 23% ในปีก่อน สะท้อนนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นและการหยุดปล่อยสินเชื่อรถยนต์มาตั้งแต่ปี 2567 ทั้งนี้ อัตรา NPL ของเฉพาะพอร์ต Lock Phone สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 2.4% สะท้อนความสามารถในการควบคุม NPL ของพอร์ต Lock Phone ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ Coverage Ratio ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2568 ที่ 90% จาก 75% ในปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้น และความพร้อมของบริษัทในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Coverage Ratio ของเฉพาะพอร์ต Lock Phone สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 238% สะท้อนถึงความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านหนี้ด้อยคุณภาพอย่างแข็งแกร่งและครอบคลุม
SG Capital เผยปี 2569 ต่อยอดการเติบโตสินเชื่อ Lock Phone และพร้อมขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีศักยภาพ
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ เผยว่า บริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่รวมทั้งปี 2568 จำนวน 9,648 ล้านบาท โดยสินเชื่อ Lock Phone คิดเป็น 97% ของยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งหมด และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พอร์ตลูกหนี้สินเชื่อ Lock Phone มีมูลค่าลูกหนี้สุทธิ 6,140 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของพอร์ตสินเชื่อสุทธิรวม โดยครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ และให้บริการครบทั้ง 6 แบรนด์สมาร์ตโฟนชั้นนำ ได้แก่ OPPO, Vivo, Xiaomi, Realme, Infinix และ HONOR สำหรับปี 2569 บริษัทยังคงมีแผนหาโอกาสเพิ่มแบรนด์อื่นเข้ามาในพอร์ต และเดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อภายใต้แพลตฟอร์ม SG Finance+ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายการปล่อยสินเชื่อ Lock Phone เพิ่มเติมประมาณ 30% จากปี 2568
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มของแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรับ (Non-Interest Income) ที่เป็นธุรกิจต่อยอดและส่งเสริมกับธุรกิจ Lock Phone เช่น การขายบริการ SG Shield ซึ่งให้ความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือหน้าจอแตกสำหรับลูกค้าที่ใช้สินเชื่อ Lock Phone
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ คาดว่าสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2569 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ดังต่อไปนี้
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
• บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688