ตลาดรับสร้างบ้านโคราช โตสวนศก. ‘สตรองแลนด์’ ตั้งเป้าปี 69 พอร์ตเติบโต 70%

สตรองแลนด์ บริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ชำนาญพื้นที่ภาคอีสานและพื้นที่ใกล้เคียง เผยธุรกิจรับสร้างบ้านภูมิภาคขยายตัวสวนทางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ซบเซา เหตุเพราะกำลังซื้อในพื้นที่ยังมีอยู่มาก ชูกลยุทธ์ครองใจลูกค้าแบบ Local Craftsmanship, Professional Home Builder ขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้นใน 16 จังหวัด เจาะกลุ่มลูกค้าสร้างบ้าน 3 – 5 ล้านบาทเป็นหลัก ตั้งเป้าพอร์ตฟอลิโอปี 69 เติบโต 70% จากงานในมือที่มีอยู่ 117 ล้านบาท และกำลังจะปิดยอดไตรมาสแรกที่ 50 ล้านบาท
จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่เผยข้อมูลสถิติปี 2568 ว่า มูลค่าตลาดรวมบ้านสร้างเองทั่วประเทศ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 190,134 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -11% เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวม 213,360 ล้านบาท ในปี 2567 จากปัจจัยหลักภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาหนี้ครัวเรือน และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยตลาดบ้านสร้างเองในพื้นที่ต่างจังหวัด ปี 2568 มีมูลค่าตลาดรวม 146,403 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -9% จากปี 2567 ที่มีมูลค่าตลาด 161,300 ล้านบาท แม้จะหดตัวแต่ยังน้อยกว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการหดตัวสูงถึง 16% จนปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาด 23% ขณะที่ต่างจังหวัดขยับขึ้นมาครองส่วนแบ่งการตลาด 77%
นายสิปปภาส เครื่องกลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตรองแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนแบ่งตลาด 17% เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงปีที่ผ่านมา และจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) เป็นพื้นที่รายจังหวัดที่ทำสร้างยอดสั่งสร้างได้มากที่สุด ติดหนึ่งใน 5 จังหวัดที่มียอดสั่งสร้างมากที่สุด สตรองแลนด์ ซึ่งมีสำนักงานและการให้บริการรับสร้างบ้านครบ วงจรอยู่ในพื้นที่โคราช จึงเติบโตไปพร้อมกับการรับสร้างบ้านในพื้นที่โคราชและพื้นที่ใกล้เคียงมากว่า 15 ปี
ทั้งนี้ ความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าทำให้ สตรองแลนด์ ในปัจจุบันขยายพื้นที่บริการครอบคลุมแล้วกว่า 16 จังหวัด ประกอบด้วยนครราชสีมา สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สิงห์บุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม และเพชรบูรณ์ โดยงานรับสร้างบ้านของบริษัทสัดส่วน 80% อยู่ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันมีงานลูกค้าในมือ 117 ล้านบาท คาดว่าปี 2569 มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น 70% จากความต้องการสร้างบ้านจริงในพื้นที่ และการขยายพื้นที่ให้บริการของบริษัทที่มากกว่าเดิม โดยไตรมาส 1/2569 กำลังจะปิดยอดลูกค้าในมืออีก 50 ล้านบาท
นายสิปภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า วิสัยทัศน์ของสตรองแลนด์ เราไม่ใช่แค่รับสร้างบ้าน แต่เราสร้างครั้งหนึ่งในชีวิต ให้กับลูกค้า ดังนั้น บ้านทุกหลังของลูกค้า เราจึงพิถีพิถันในการสร้างบ้านแบบช่างฝีมือที่มีชำนาญการ ทำงานด้วย มาตรฐานมืออาชีพ แบบครบวงจร เรียกได้ว่าเราคือ Local Craftsmanship, Professional Home Builder ที่ครองใจลูกค้า มายาวนานตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี สตรองแลนด์พยายามสร้างบรรทัดฐานการทำงาน และยกระดับมาตรฐานการทำงาน จนได้รับความไว้วางใจจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นกรรมการบอร์ดท้องถิ่น ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน
“เรามีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ไว้วางใจกับกลุ่มลูกค้า โดยพอร์ตใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมของบ้านระดับราคานี้เติบโตถึง 16% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทให้บริการลูกค้าครบวงจร สามารถรับสร้างบ้านได้ในทุกระดับราคา เช่น ล่าสุดมีลูกค้าสั่งสร้างบ้านในระดับราคา 30 ล้านบาท เราก็บริการให้ลูกค้าในแบบ craftmanship ด้วยความเป็นมืออาชีพ และเราได้มาตรฐานเป็นหนึ่งในสมาชิกบริษัทสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ลูกค้าสามารถวางใจและเชื่อถือได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งงานอย่างแน่นอน” นายสิปปภาส กล่าว
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเยี่ยมชมผลงาน สามารถพบกับบูทของ บริษัท สตรองแลนด์ จำกัด ได้ที่งานรับสร้างบ้าน Focus 2026 บูท A12/2 งานจัดระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2569 ณ. อิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี