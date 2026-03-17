หุ้นปิดเช้าพุ่งแรงกว่า 30 จุดตามตลาดเอเชียคลายกังวลราคาน้ำมัน แรงซื้อหุ้นใหญ่-ปิโตรฯคึกคัก

SET ปิดเช้าที่ 1,437.12 จุด เพิ่มขึ้น 32.10 จุด (+2.28%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 41,694 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นดีกว่าคาดเป็นไปตามทิศทางตลาดฝั่งเอเชียหลังคลายกังวลราคาน้ำมัน โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เดินเรือ ต่างได้รับผลดีจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งแดนบวกต่อได้ ให้กรอบ 1,409-1,443 จุด
การซื้อขายภาคเช้าปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,439.74จุด และจุดต่ำสุด 1,418.68 จุด
นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาดีกว่าคาด บรรยากาศการลงทุนตลาดฝั่งเอเชียโดยรวมฟื้น ประเด็นหลักจากคลายกังวลราคาน้ำมัน
ตลาดบ้านเรามีน้ำหนักหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีมาก ซึ่งหุ้นทั้งสองกลุ่มขึ้นได้ดี เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นบวก โดยกลุ่มปิโตรฯ มองว่าอาจไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซมากอย่างที่กังวล ส่วนธุรกิจโรงกลั่น แม้อาจเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มีการกระจายซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นนอกตะวันออกกลางแล้ว
อย่างกรณีของ IVL อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะมีโรงงาน 136 แห่งกระจายทั่วโลกใน 31 ประเทศ และรับซื้อวัตถุดิบใกล้โรงงาน รายได้ส่วนใหญ่ 70% มาจากสหรัฐที่ใช้ Shale oil และ Shale gas จึงแทบไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ราคาขายสินค้าอิงตามราคาน้ำมัน ทำให้ส่วนต่างราคาดีมาก
นอกจากนี้ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ อาจได้รับปัจจัยบวกช่วงสั้น และยังมีหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ไม่ค่อยรับผลกระทบมากนัก และมีผลประกอบการไม่ผันผวนมาก รวมไปถึงกลุ่มเดินเรือที่ตอบรับค่าระวางเรือสูงขึ้น โดยเฉพาะ RCL
นายกิจพล กล่าว ตลาดพยายามหาหุ้นที่ได้รับผลดีจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนการจัดตั้งรัฐบาล ตลาดหุ้นรับข่าวไปค่อนข้างมากแล้ว อย่างไรก็ดี บ่ายนี้รอติดตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานพุ่งสูง แต่มองว่ารัฐบาลรักษาการอาจทำได้จำกัด เพราะไม่สามารถกู้เงินเพิ่มให้กองทุนน้ำมันได้ และคาดว่าจะได้เห็นการออกมาตรการระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดว่าตลาดจะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อ ให้แนวต้านสำคัญ 1,466 จุด ส่วนกรอบเคลื่อนไหววันนี้ 1,409-1,443 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,992.27 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,650.97 ล้านบาท ปิดที่ 268.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,602.37 ล้านบาท ปิดที่ 57.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,199.65 ล้านบาท ปิดที่ 147.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,996.15 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง