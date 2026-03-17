KGP-Metaเปิดตัวฟีเจอร์'จ่าย QR บัตรเครดิต'ผ่าน Messengerบน K PLUS-ช่วยร้านค้ามั่นใจ-ไร้สลิปปลอม

บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) ร่วมกับ Meta เปิดตัวฟีเจอร์รับชำระเงินรูปแบบใหม่ให้ลูกค้าสามารถกด “จ่าย QR ด้วยบัตรเครดิต” บน Messenger นำร่องให้บริการผ่านแอป K PLUS เป็นรายแรก พลิกโฉมการซื้อขายออนไลน์ ยกระดับประสบการณ์ Social Commerce ให้ร้านค้าสามารถปิดการขายได้อย่างไร้รอยต่อ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
นางศิริรัตน์ เที่ยงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) เปิดเผยว่า KGP และ Meta ร่วมพัฒนาฟีเจอร์ “จ่าย QR ด้วยบัตรเครดิต” บน Messenger เพื่อยกระดับประสบการณ์รับชำระเงินให้ครบวงจร โดยเริ่มนำร่องให้บริการผ่านแอป K PLUS เป็นรายแรก ซึ่งมีฐานผู้ใช้กว่า 24.2 ล้านราย และมีแผนขยายความร่วมมือกับธนาคารชั้นนำอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการซื้อของออนไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินมาตรฐานสากลกับแอปพลิเคชันธนาคารที่คนไทยไว้วางใจ ช่วยลดความยุ่งยากในการชำระเงิน ลูกค้าไม่ต้องบันทึกและอัปโหลดรูป QR Code เพื่อนำไปสแกนเอง เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะส่งหลักฐานยืนยันกลับเข้าแชทโดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากสลิปปลอม
นอกจากนี้ ยังความมั่นใจด้วยระบบตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อป้องกันการทุจริตอีกชั้นหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กร ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศ Social Commerce ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว
โดยจุดเด่นฟีเจอร์ “จ่าย QR ด้วยบัตรเครดิต” บน Messenger ประกอบด้วยใช้งานง่าย ร้านค้าส่ง QR บนแชท หลังจากนั้นระบบสร้างปุ่มที่เชื่อมต่อการชำระเงินไปยังแอปพลิเคชันธนาคารโดยอัตโนมัติ จัดการยอดขายได้สะดวก ระบบส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าแชทโดยอัตโนมัติหลังโอนเงินสำเร็จ ลดความเสี่ยงจากสลิปปลอมและร้านค้าตรวจสอบยอดได้สะดวก และ คุ้มค่าสำหรับร้านค้า ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการรับส่งข้อมูลการโอนเงิน โดยมีเพียงค่าธรรมเนียมบัตรที่ร้านค้าต้องจ่ายให้ธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน (MDR)
นางศิริรัตน์กล่าวอีกว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาด Social Commerce ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยข้อมูลจาก Statista ระบุว่า สัดส่วนผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลสูงถึง 94% ของผู้ช้อปออนไลน์ทั้งหมด ติดอันดับ 2 ของโลก และคาดว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 1.56 ล้านราย ภายในปี 2572 และมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ในช่วงปี 2567–2572 โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในเครือ Meta อย่าง Facebook ยังคงครองอันดับหนึ่งในไทย ด้วยอัตราการเข้าถึงผู้ใช้งานสูงถึง 90.7%
อย่างไรก็ตาม แม้ความสะดวกจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย แต่มีผู้บริโภคถึง 15% ที่ยังกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการชำระเงิน ทำให้ KGP มีแนวคิดพัฒนาบริการรับส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน Messenger (Transfer with Your Bank App) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เพียงร้านค้ามีเพจ Facebook ก็สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนได้โดยตรง โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีโอนเงินได้ 3 ช่องทาง คือ ผ่านเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ และ QR Code