หุ้นภาคเช้าทะยานแรงกว่า 30 จุด แรงซื้อ DELTA นำหุ้นใหญ่คึกคัก

ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าดีดขึ้นไปแรงกว่า 30 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ ตอบรับราคาน้ำมันโลกร่วงหลังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ โดยมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ อาทิ DELTA , PTT, PTTGC, TRUE, ADVANC เป็นต้น
โดยเมื่อเวลา 10.35 น. ดัชนี SET มาอยู่ที่ 1,435.60 จุด เพิ่มขึ้น 30.58 จุด (+2.18%)
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ดัชนี SET ภาคเช้าบวกตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งมาจากความคลายกังวลปัจจัยราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงมา หลังสหรัฐอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ามันของอิหร่าน อินเดีย และจีนบางลำ เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ และมีการระบายจากสำรองของประเทศสมาชิก IEA ออกมา โดยแรงหนุนสำคัญเช้านี้มาจากหุ้น DELTA ดันดัชนีราว 8 จุด และแรงซื้อหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี