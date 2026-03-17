ATLAS เปิดแคมเปญ “PT LPG Auto & Taxi Transform” ชวน เปลี่ยนใช้ LPG

“แอตลาส เอ็นเนอยี ” รับมือความผันผวนของราคาพลังงาน ดันโครงการ PT Auto Transform ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันมาใช้ก๊าซ LPG เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้บริโภค ฟากบิ๊กบอส เร่ง PT Auto Transform อย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ PT LPG ทั่วประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “PT LPG Auto &Taxi Transform ” ชูทางเลือกพลังงานประหยัดสำหรับผู้ใช้รถยนต์ สนับสนุนการติดตั้งระบบ LPG หวังขยายฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ภายใต้ กระทรวงพลังงาน ประเมินความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อราคาพลังงานโลก ส่งผลให้ ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวนในระดับสูง ตามความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน
นายสุวัชชัย กล่าวว่า “จากวิกฤติพลังงาน ราคาของพลังงานทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคหันมามองแหล่งพลังงานอย่างก๊าซ LPG ซึ่งมีต้นทุนต่ำ หรือมีแนวคิดให้ผู้ใช้รถยนต์ปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันมาใช้ Liquefied Petroleum Gas (LPG) ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแผนธุรกิจบริษัทฯ ในการผลักดัน PT Auto Transform คือการเปลี่ยนรถใช้น้ำมัน ปรับเปลี่ยนมาใช้ทั้งน้ำมันและ LPG ภายในคันเดียวกัน ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้รถ โดยเฉพาะในกลุ่มรถแท็กซี่ รถรับจ้าง และรถเชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับสูง ซึ่งจะสนับสนุนต่อยอดขาย LPG จำนวนรถยนต์ที่ใช้ LPG ในภาคยานยนต์เพิ่มขึ้นและขยาย Ecosystem ของกลุ่ม PTG เชื่อมธุรกิจของ สถานีบริการ PT ระบบสมาชิก รวมถึง ธุรกิจสื่อโฆษณา ฯลฯ
โดย ATLAS เดินหน้าแคมเปญเชิงรุกภายใต้โครงการ PT Auto Transform เปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถนำรถมาติดตั้งระบบ LPG และเลือกเข้าร่วมโครงการได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. LPG Auto Transform – ติดแก๊ส LPG แสน SAVE ราคา 9,990 บาท รับส่วนลด LPG เพิ่ม 0.50 บาท/ลิตร, 2. เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT LPG คุ้มจึ้ง! ราคา 5,990 บาท และ 3. PT LPG Transform Smart Save ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท พร้อมสิทธิ์ติดตั้งอุปกรณ์ LPG และบัตร PT Max Card Plus รวมถึงส่วนลดค่า LPG สูงสุด 0.70 บาท/ลิตร ระยะสัญญา 3 ปี
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อเติม LPG ที่สถานีบริการในเครือ PT LPG ทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจ PT LPG หรือโทร. 061-418-6917 และ 080-076-0258
กลยุทธ์ดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในระบบเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านรายได้ของบริษัทในระยะยาว ผ่านการเชื่อมโยงบริการและฐานลูกค้าภายใน Ecosystem ของกลุ่ม PT ให้เกิดการใช้บริการซ้ำ (Repeat Usage) อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มรายได้ และตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดก๊าซ LPG อันดับ 1 ของประเทศ ด้วยสัดส่วนมากกว่า 30% ในปัจจุบันอีกด้วย