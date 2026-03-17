หุ้นแกว่งขึ้นตาม ตปท.ตอบรับราคาน้ำมันย่อตัว เกาะติด ครม.เคาะมาตรการลดผลกระทบ

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งตัวขึ้นตามตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับขึ้นมาตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลังจากที่ราคาน้ำมันร่วงลงจากข่าวเรือบรรทุกน้ำมันบางลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ประกอบกับ หลายประเทศระบายน้ำมันสำรองออกมา ทำให้คลายความกังวลผฃกระทบจากราคาน้ำมันพุ่งสูงลงมาบ้างในระยะสั้น
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ วันนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)จะพิจารณามาตรการและแนวทางลดผลกระทบและช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาพลังงานสูง และยังต้องจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพรุ่งนี้
โดยให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,380 จุด