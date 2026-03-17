THBA แนะทางรอด รับมือแรงกระแทกพิษสงคราม ห่วงกระทบก่อสร้าง รายเล็กถึงใหญ่ปิดตัว

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ออกโรงเตือนผู้ประกอบการและผู้บริโภค หลังเผชิญแรงกระแทกจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ที่ลุกลามเร็วกว่าที่คาดการณ์ เผยต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งขยับตัวสูงขึ้นทันที พร้อมห่วงโซ่อุปทานชะงักงัน หวั่นหากสถานการณ์ไม่คลี่คลาย อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตจนถึงขั้นปิดตัว
วิกฤตซ้ำซ้อน: เมื่อสงครามไกลตัว...ส่งผลลึกถึงโครงสร้างบ้าน
นายนิรัญ โพธิ์ศรี นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจรับสร้างบ้านกำลังเผชิญกับภาวะ “ช็อก” จากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือ ต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ที่พุ่งสูงขึ้นทันที
โดยมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ1.การขาดแคลนวัตถุดิบ (Raw Material Shortage) ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลายรายเริ่มอ้างถึงข้อจำกัดในการนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเส้นทางการขนส่งในพื้นที่ขัดแย้ง และต้นทุนค่าขนส่งในประเทศที่ปรับขึ้นจากผลของปริมาณน้ำมันที่มีจำกัดซึ่งไม่เพียงพอต่อการขนส่ง รวมถึงการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการค้าน้ำมัน
และ2.ค่าขนส่งโลจิสติกส์พุ่ง (Logistics Surge) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง ทำให้ต้นทุนแฝงในการขนส่งวัสดุจากโรงงานสู่หน้างานก่อสร้างขยับตัวขึ้นอย่างรุนแรง
"คาดไม่ถึงว่าแรงกระแทกจะมาถึงเร็วขนาดนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่มันกำลังแทรกซึมเข้ามาอยู่ในทุกอิฐ หิน ปูน ทราย ที่เรากำลังใช้ก่อสร้าง" นายกสมาคมฯ ระบุ
หวั่น "โดมิโนพ่นพิษ" กระทบรายเล็กถึงรายใหญ่
นายกสมาคมฯ แสดงความกังวลอย่างยิ่งว่า หากความขัดแย้งครั้งนี้ลากยาวเกินกว่าที่ประเมินไว้ จะเกิดปรากฏการณ์โดมิโนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แบกรับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สูง หรือกลุ่มที่ทำสัญญาจ้างเหมาในราคาเดิมไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็ก อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรองราคาวัสดุกับซัพพลายเออร์ สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่แม้จะมีสั่งซื้อวัสดุไว้ล่วงหน้า แต่หากราคาวัสดุใหม่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุด จะส่งผลต่อกำไรสุทธิและแผนการขยายตัวในอนาคต
ข้อแนะนำสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาวะวิกฤต สมาคมไทยรับสร้างบ้านจึงขอเน้นย้ำให้สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป อันได้แก่
1.บริหารจัดการสั่งซื้อวัสดุล่วงหน้า ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า
2.ทบทวนสัญญาจ้าง ให้มีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของราคาวัสดุ (Escalation Clause)
3.สื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ถึงความจำเป็นในการปรับแผนหรือราคาตามสถานการณ์โลก
"หากสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าจะยุติ และรัฐบาลไม่มีมาตรการเข้ามาช่วยพยุงราคาพลังงานหรือบริหารจัดการต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
คาดว่าอาจเห็นภาพผู้ประกอบการทยอยปิดตัวลง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระยะยาว".