ตลาดพนันทายผลสะเทือน สหรัฐเล็งกฎหมายแบนพนันสงครามหลังพบข้อมูลวงใน

อุตสาหกรรมตลาดพนันทายผล (Prediction Market) กำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อสถานการณ์ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินเก็งกำไรมหาศาลจนดันยอดธุรกรรมทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของหน่วยงานกำกับดูแลกรุงวอชิงตันที่กำลังเร่งเครื่องจัดระเบียบครั้งใหญ่ ล่าสุดสภาคองเกรสเตรียมงัดไม้แข็ง เล็งคลอดกฎหมายสั่งแบนการเดิมพันที่ผูกโยงกับสงคราม การก่อการร้าย และความสูญเสียโดยเด็ดขาด หลังพบความผิดปกติจากการใช้ข้อมูลวงใน (Insider Trading) ฟันกำไรจากวิกฤตข้ามชาติ สะท้อนให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่เลือนลางระหว่างเสรีภาพทางการเงินและจริยธรรมในโลกการลงทุนยุคใหม่
ปรากฏการณ์ความตื่นตระหนกและโอกาสทำกำไรจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ ดันให้กิจกรรมบนแพลตฟอร์มตลาดพนันทายผลพุ่งทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลเจาะลึกจาก โทเคน เทอร์มินัล ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าการซื้อขายตามสัญญาบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง โพลีมาร์เก็ต และ คาลชิ พุ่งทะลุเพดานสร้างสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 2.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ขณะที่ข้อมูลจาก ดูน ตอกย้ำความร้อนแรงด้วยยอดการทำธุรกรรมรวมในทุกแพลตฟอร์มที่พุ่งทะยานแตะระดับ 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากฐานผู้ใช้งานจริงกว่า 2.8 ล้านราย
ท่ามกลางกระแสเงินทุนที่ไหลเชี่ยว คณะกรรมาธิการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐอเมริกา หรือ CFTC ได้ออกเอกสารแนะนำ จัดประเภทสัญญาการทายผลเหตุการณ์ให้เป็น "สินทรัพย์ทางการเงิน" พร้อมเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อพิจารณาว่ากฎหมายการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ จะสามารถนำมาบังคับใช้กับตลาดทายผลได้อย่างไร ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ ไมเคิล เซลิก ประธาน CFTC ได้ออกมายืนกรานถึงอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้
อย่างไรก็ตาม อำนาจของ CFTC กลับถูกท้าทายอย่างหนัก เมื่อผู้พิพากษาศาลรัฐโอไฮโอได้มีคำวินิจฉัยสวนทางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า คาลชิ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กและอยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่ากฎหมายระดับรัฐบาลกลางจะสามารถลบล้างกฎหมายการพนันกีฬาของรัฐโอไฮโอได้ หรือแม้แต่การชี้ให้เห็นว่าสัญญาเหล่านี้ต้องขึ้นตรงต่ออำนาจของ CFTC แต่เพียงผู้เดียว
ในฟากฝั่งของ Polymarket US ซึ่งจดทะเบียนในมหานครนิวยอร์กเช่นกัน ก็เพิ่งยื่นขอใบอนุญาติจาก CFTCเมื่อปลายปี 2568 หลังทุ่มเม็ดเงินกว่า 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าซื้อกิจการ QCX LLC. ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ก่อนจะรีแบรนด์ครั้งใหญ่ โดยแยกส่วนแพลตฟอร์มที่ให้บริการในสหรัฐอเมริกาออกจากแพลตฟอร์มนอกประเทศอย่างเด็ดขาด
ขณะที่เส้นทางของ โพลีมาร์เก็ต ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี 2565 บล็อกคราไทซ์ บริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม เคยถูก CFTC ตั้งข้อหาเสนอขายสัญญาออปชันทายผลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจบลงด้วยการยอมความและจ่ายค่าปรับทางแพ่งสูงถึง 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมระงับการให้บริการที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะได้รับการล้างมลทินในเดือนพฤศจิกายนปี 2568 เมื่อ CFTC มีคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดเดิม และอนุญาตให้แพลตฟอร์มกลับมาดำเนินธุรกิจในฐานะตลาดที่ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง
ประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนหนักที่สุดในสัปดาห์นี้ คือการลุกขึ้นมาตีกรอบจริยธรรมของ อดัม ชิฟฟ์ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ที่ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยพุ่งเป้าไปที่การสั่งแบนกระดานทายผลภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ห้ามไม่ให้มีการลิสต์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาวะสงคราม การก่อการร้าย การลอบสังหาร หรือความตายของบุคคลโดยเด็ดขาด
ร่างกฎหมายที่ถูกขนานนามว่า "เดธเบตส์" มุ่งแก้ไขกฎหมายเพื่อปิดตายการพนันเดิมพันบนความสูญเสีย ซึ่งแรงกระเพื่อมนี้เกิดขึ้นตามหลังข้อครหาการเทรดโดยใช้ข้อมูลวงในที่กำลังฉาวโฉ่ หลังพบว่ามีนักเทรดบน โพลีมาร์เก็ต 6 ราย กวาดกำไรไปกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการทายผลการโจมตีอิหร่านของสหรัฐอเมริกาได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ทางการอิสราเอลได้รวบตัวและสั่งฟ้องบุคคล 2 ราย ในข้อหาใช้ข้อมูลลับทางทหารเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านเพื่อหาผลประโยชน์บน โพลีมาร์เก็ต
ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤตการณ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ได้กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่กระพือความร้อนแรงให้กับตลาดทายผล จนหมวดหมู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพุ่งพรวดขึ้นมาครองอันดับ 3 บน โพลีมาร์เก็ต ด้วยมูลค่า 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรั้งอันดับ 8 บน คาลชิ ด้วยมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บทสรุปของสมรภูมินี้จึงไม่ได้ชี้วัดกันแค่กระสุนและหน้าดิน แต่ยังรวมถึงเกมการเงินและข้อกฎหมายที่จะพลิกโฉมอนาคตของอุตสาหกรรมคริปโตและตลาดพนันทายผล