ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.46-สถานการณ์ตะวันออกกลาง-ราคาน้ำมัน-ทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16 มี.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 เดือน (นับตั้งแต่ 6 พ.ย. 2568) ที่ระดับ 32.55 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าต่อเนื่องจากระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ... เงิน บาทอ่อนค่าสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ยังคงเป็นสกุลเงินปลอดภัย และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสูงกว่า 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยลบจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทย 5,172 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,007 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ