หุ้นปิดลบ 4.33 จุด พลิกลงช่วงบ่ายผวาท่าเรือ UAE ถูกโจมตีซ้ำดันน้ำมันทะยาน จับตาประชุมเฟด-โหวตนายกฯ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,405.02 จุด ลดลง 4.33 จุด (-0.31%) มูลค่าซื้อขาย 52,542.60 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้แกว่งออกข้างเคลื่อนไหวแดนบวกสลับลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,418.67 จุด และจุดต่ำสุด 1,403.31 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 198 หลักทรัพย์ ลดลง 294 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 163 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวทิศทาง Sideway สถานการณ์สงครามยังไม่มีพัฒนาการใหม่ชัดเจน แม้ช่วงเช้าดัชนีจะแกว่งในแดนบวกได้ แต่พลิกกลับมาเคลื่อนไหวแดนลบในช่วงบ่าย หลังมีรายงานว่าท่าเรือ Fujairah ซึ่งเป็นจุดส่งออกน้ำมันของ UAE ที่ไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีอีกครั้งวันนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดขึ้นจากช่วงเช้าอยู่ที่ 103 ดอลลาร์/บาร์เรล มาแตะ 106 ดอลลาร์/บาร์เรล กดดันตลาดหุ้นวันนี้
ตลาดหุ้นไทยแกว่งบวกสลับลบ โดยกลุ่ม Defensive รวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวบวกได้ ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มีแรงขายออกมา โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น หลังจากค่าการกลั่นพลิกมาติดลบ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายวันนี้เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปโดยที่ไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติม ดัชนีอาจเคลื่อนไหวซึมตัว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดซึมตัว เคลื่อนไหวทิศทาง Sideway สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ จับตามุมมองผลกระทบเศรษฐกิจจากสงคราม รวมทั้งแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงิน ขณะที่ปัจจัยในประเทศรอติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรี โดยให้กรอบแนวรับ 1,390 - 1,385 จุด และแนวต้าน 1,425 - 1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,363.37 ล้านบาท ปิดที่ 185.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,160.06 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท ลดลง 0.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,721.28 ล้านบาท ปิดที่ 370.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,551.21 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,504.55 ล้านบาท ปิดที่ 258.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท