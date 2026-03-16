สงครามเปลี่ยนโลกการลงทุน ทองร่วง-หุ้นดิ่ง บิทคอยน์ขึ้นแท่นสินทรัพย์ปลอดภัย

สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านผ่านไปกว่า 15 วัน แต่ภาพที่ปรากฏในตลาดการเงินโลกกลับพลิกทุกตำราการลงทุน บิทคอยน์บวก 7.75% ขณะที่ทองคำร่วง 5.5% ดัชนี S&P 500 ลบ 3.85% เงินร่วงหนักถึง 13.22% และแนสแด็กปรับลง 3% สินทรัพย์ที่ "ควรจะล้มก่อนใคร" กลับกลายเป็นสินทรัพย์เดียวที่ยืนบวกท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี มูลค่าตลาดคริปโตทั้งระบบขยับขึ้นเงียบๆ กว่า 2.4 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
ความปั่นป่วนที่คุกรุ่นในตะวันออกกลางตามปกติแล้วคือสัญญาณเชิงบวกสำหรับทองคำ นั่นคือหลักการที่นักลงทุนมหภาคยึดถือมาตลอดหลายทศวรรษ แต่สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านรอบนี้กำลังทำลายสมมติฐานดั้งเดิมนั้นให้ต่างออกไป
เมื่อทองคำร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ท่ามกลางสถานการณ์สงคราม ปีเตอร์ ชิฟฟ์ นักลงทุนและนักยุทธศาสตร์ทางการเงินผู้ยีนกรานสนันสนุนทองคำมาอย่างต่อเนื่อง ได้ออกมาโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเข็มทิศตลาดเสียหายจากระบบเดิมอย่างสิ้นเชิง
มุมมองของ ชิฟฟ์ ประเมินภาพการลงทุนระยะสั้นเขาเชื่อว่าความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านไม่ใช่ปัจจัยลบต่อราคาทองคำ ในทางตรงกันข้าม มันกำลังเร่งกระบวนการที่เรียกว่า "การถอยห่างจากเงินดอลลาร์" ซึ่งดำเนินมาอย่างเงียบๆ ในหมู่ธนาคารกลางและกองทุนความมั่งคั่งของรัฐทั่วโลกมาระยะหนึ่งแล้ว
ประเด็นสำคัญที่ ชิฟฟ์ ยกขึ้นมาคือ เมื่อประเทศต่างๆ เห็นสหรัฐฯ ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจและกำลังทหารพร้อมกัน คำถามที่หลายรัฐบาลกำลังถามตัวเองอย่างเงียบๆ คือ "เราต้องการให้สำรองระหว่างประเทศของเราอยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไปหรือไม่?" ซึ่งแนวทางทุนสำรองนี้ หากเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในวงกว้าง ย่อมส่งผลบวกต่อทองคำในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทว่าการแสดงความเห็นต่อภาพรวมตลาดกลับร้อนแรงขึ้นเมื่อ ชิฟฟ์ ได้แสดงความเห็นโต้แย้งโดยตรงกับ ทิม เดรเปอร์ นักลงทุนร่วมทุนชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเดรเปอร์ ยืนยันว่าเขาเลือกบิทคอยน์เหนือทองคำ โดยชี้ให้เห็นจุดอ่อนพื้นฐานที่สุดของทองคำในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครสามารถขูดทองคำออกจากแท่งแล้วนำไปจ่ายค่ากาแฟได้
ขณะที่ ชิฟฟ์ ก็ได้ตอบโต้กลับด้วยความเห็นที่น่าสนใจว่า ทองคำสามารถถูกทำให้เป็น "โทเคน" ในระบบดิจิทัลได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องความสะดวกในการใช้จ่ายได้ทั้งหมด ซึ่งบทสนทนาสาธารณะระหว่างนักวิเคราะห์ตลาดสองฝั่งนี้ สะท้อนความตึงเครียดที่ใหญ่กว่า นั่นคือสงครามสินทรัพย์ปลอดภัยในยุคใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการถกเถียงเรื่องราคา คือการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเล่าที่กำลังเกิดขึ้น
อย่างไรก็ดีการที่บิทคอยน์ยืนอยู่เหนือระดับ 73,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ตลาดหุ้นและสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมต่างพากันร่วง คือหลักฐานจากโลกความเป็นจริงที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ว่าการเข้ามาของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสินทรัพย์นี้ต่อแรงกระแทกมหภาคไปอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สถาบันการเงินมืออาชีพถือบิทคอยน์ในระดับที่มีนัยสำคัญ ฐานแนวรับนั้นมีอยู่จริง และพฤติกรรมราคาตลอด 15 วันที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นการลงทุนของตลาดในยุคใหม่
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทองคำหลังจากกองทุน ETF ทองคำเปิดตัวในปี 2547 เมื่อสินทรัพย์มูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์เติบโตขึ้นสู่ราว 35 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลา 20 ปี มูลค่าตลาดของบิทคอยน์ในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับทองคำในช่วงเวลานั้นพอดี
ขณะที่ Bitcoin ETF ซึ่งเปิดตัวในปี 2567 และสถาบันการเงินต่างๆ กำลังจัดสรรเงินทุน และผู้เชี่ยวชาญต่างชี้ตรงกันว่าสินทรัพย์ในยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว