"แอคมี่" ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท "แทนคุณ" ปมคริปโต 1,386 ล้าน ลั่น!! ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

นักลงทุนคริปโตชื่อดัง "แอคมี่" วรวัฒน์ นาคแนวดี เดินหน้าฟ้องร้องทางอาญา โดยมอบหมายทนายยื่นคำฟ้องต่อนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ในข้อหาหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังถูกกล่าวหาผ่านสื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีความเสียหายจากการชักชวนลงทุนคริปโตกว่า 1,386 ล้านบาท พร้อมผู้เสียหายเกิน 1,000 ราย ล่าสุดศาลอาญามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ภายใต้คดีดำหมายเลข อ.750/2569 ขณะที่ทีมกฎหมายเตรียมส่งหนังสือแจ้งเตือนทางกฎหมายไปยังสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือที่รู้จักในชื่อ "แอคมี่" นักลงทุนด้านคริปโตชื่อดัง ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Worawat Narknawdee ในชื่อตอน "ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว EP.1 : จากสนามสื่อ…สู่สนามศาล" ประกาศสู้กลับด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับผมตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และผมรู้ดีว่ามันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และผมก็ชนะมาได้ทุกครั้งด้วย “ความจริง” ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2026 มีการกล่าวหาผมผ่านสื่อมวลชนและผู้คนจำนวนมาก จากแค่คำพูดลอยๆของคนที่ “ไม่รู้เรื่องอะไรเลย”
พูดว่า มีความเสียหายกว่า 1,386 ล้านบาท
พูดว่า มีผลตอบแทน 500 เท่า
พูดว่า มีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คน
สิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองยังหาคำตอบไม่ได้แต่คนมากมายกลับเลือกที่จะเชื่อกันไปก่อนบ้างแล้ว ตัวเลขความเสียหายมาจากไหน ความเสียหายคืออะไร…?!?!?
การให้ผลตอบแทนที่สูงจนแม้แต่คนที่คิดได้น้อยที่สุดก็อาจจะยังไม่เชื่อ แต่ผู้คนเลือกเชื่อข้อมูลนี้ได้อย่างไร…?!?!?
ตัวตนจริงของผู้เสียหายที่ว่ามากกว่า 1,000 คน พวกเขาไปยืนหลบแดดอยู่ที่ไหนกัน…?!?!?
มีการสร้าง “เรื่องเล่า” จำนวนมาก จากเรื่อง “ที่ไม่มีแม้แต่ความจริงผสมอยู่” แต่ผมจะค่อยๆเปิดมันเองอย่างช้าๆ ผ่านข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานรองรับเท่านั้น
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ระอุมาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 เมื่อมีการกล่าวหาผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียว่า นายวรวัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 1,386 ล้านบาท โดยอ้างว่ามีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 ราย และมีการการันตีผลตอบแทนสูงถึง 500 เท่า
นายวรวัฒน์ตั้งคำถามกลับอย่างตรงไปตรงมาต่อตัวเลขและข้อกล่าวหาเหล่านั้นว่า ตัวเลขความเสียหายดังกล่าวมาจากฐานข้อมูลใด "ความเสียหาย" ในที่นี้หมายความว่าอะไร และหากผลตอบแทนสูงถึง 500 เท่าจริง เหตุใดสาธารณชนจึงเลือกเชื่อข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ตั้งคำถาม รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เสียหายที่ว่ามีจำนวนเกินพันรายนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดปรากฏตัวอย่างชัดเจน
"มีการสร้างเรื่องเล่าจำนวนมากจากเรื่องที่ไม่มีแม้แต่ความจริงผสมอยู่" นายวรวัฒน์ระบุ พร้อมยืนยันว่าจะทยอยเปิดเผยข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานรองรับทีละขั้นตอน
ทั้งนี้ นายวรวัฒน์ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นฟ้องนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328 โดยศาลอาญามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว คดีดำหมายเลข อ.750/2569
ควบคู่กันนั้น ทีมกฎหมายยังได้จัดทำหนังสือ Legal Notice for Media Information เพื่อส่งไปยังสื่อมวลชนและช่องทางข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างไรก็ดี นายวรวัฒน์ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินคดีกับสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลไปด้วยความเข้าใจผิดโดยสุจริต โดยให้ถือว่าสื่อเหล่านั้นมีสถานะเป็นเพียงพยานในคดีเท่านั้น
นายวรวัฒน์ยังเชิญชวนสื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับตนได้อย่างเต็มที่และเป็นกลาง โดยไม่จำเป็นต้องปิดบังชื่อหรือเซ็นเซอร์ภาพ พร้อมประกาศอย่างมั่นใจว่า "ไม่มีอะไรต้องปกปิด เพราะภูมิใจในทุกมุมของชีวิตที่ผ่านมา"
อย่างไรก็ดีเขาทิ้งท้ายด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อวงการการเงินที่เขาเปรียบว่าสกปรกไม่ต่างจากวงการการเมือง เพราะล้วนมีเรื่องผลประโยชน์ซ้อนเร้น พร้อมส่งสัญญาณว่ายังมีเรื่องราวเบื้องหลังที่จะทยอยเปิดเผยในตอนต่อไป