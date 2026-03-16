อยากได้เงินก้อน ผ่อนสบาย ต้อง "สินเชื่อบ้านแลกเงิน" ที่ออมสิน ดอกเบี้ยคงที่เริ่ม 3.39% สมัครเลย!! วันนี้ – 15 พ.ค. 69

มีบ้าน มีเงินก้อน จะกู้ใหม่หรือย้ายมา ก็ดอกเบี้ยถูกที่ออมสิน กับ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรือ Re-Finance สินเชื่อบ้านแลกเงิน จากสถาบันการเงินอื่น
- ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.39% ต่อปี (6 เดือนแรก)
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินฯสูงสุด 5,000 บาท และ ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
สมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ คลิก https://to.gsb.or.th/kNRGhjH ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 15 พฤษภาคม 2569 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ
• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 3.390% - 5.795% ต่อปี
• กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือ ห้องชุด เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีวงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 5.650% - 5.725% คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
- กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป/ กลุ่มรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ กลุ่มรายได้อิสระตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 5.530% - 5.676% คำนวณจาก วงเงินกู้ 3.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
• กรณีใช้หลักประกันเป็นที่ดิน หรือที่สวน อัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 1% ต่อปี
• สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
• สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 100,000 บาท(สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้หากปิดบัญชีทุกกรณี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน
• สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด