หุ้นปิดเช้าบวก 4.81 จุดฟื้นตามเอเชีย DELTA-ADVANC ช่วยประคอง น้ำมันยืนเหนือ 100 เหรียญกด Upside

SET ปิดเช้าที่ 1,414.16 จุด เพิ่มขึ้น 4.81 จุด (+0.34%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 26,985 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าฟื้นตัวเล็กน้อย โดยทำจุดต่ำสุด 1,404.40 จุด และจุดสูงสุด 1,418.67 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวเล็กน้อยตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่เคลื่อนไหวในแดนบวก แต่การปรับขึ้นอาจไม่มากเนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังคลุมเครือ และมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสงครามเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา แต่สุดท้ายประเด็นสำคัญคือราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นต่อเนื่อง สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ยังอยู่เหนือ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวได้วันนี้จากมุมมองสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว อาจไม่รุนแรงไปมากกว่านี้ แต่ Upside ยังจำกัดเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง
เช้านี้เม็ดเงินไหลเข้ากลุ่ม Defensive โดยเฉพาะ ADVANC และหุ่นที่อิงต่างประเทศ อย่าง KCE MINT ช่วยประคองตลาดได้ อย่างไรก็ตาม หากตัด DELTA ออกไปดัชนีจะติดลบเล็กน้อย
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ โดยสัปดาห์นี้ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งตลาดเก็งว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด และแนวต้าน 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,055.27 ล้านบาท ปิดที่ 186.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,524.23 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,405.97 ล้านบาท ปิดที่ 371.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,383.58 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,374.29 ล้านบาท ปิดที่ 260.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท