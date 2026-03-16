“โกลเบล็ก” จับตาหุ้นไทยฝ่าดงสงครามตะวันออกกลาง

บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้ดัชนี SET แกว่งตัวในทิศทางปรับลง ตามรอยตลาดโลก จากแรงกดดันสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง หลังผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านประกาศกร้าวปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ดันราคาน้ำมันดิบพุ่งไม่หยุด จับตาเปิดสภาฯ และโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งโควตาคณะรัฐมนตรีของ "รัฐบาลอนุทิน 2" กลางเดือนมีนาคม ให้กรอบดัชนี 1,380 - 1,430 แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น Domestic หลบภัย
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ดัชนี SET มีโอกาสแกว่งตัวในทิศทางตามตลาดโลก ภายใต้กรอบ 1,380 - 1,430 จุด แรงกดดันหลักหนีไม่พ้นสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความเดือดดาลขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านประกาศกร้าวว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ซึ่งฝั่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ก็ยอมรับตรงๆ ว่ายังไม่พร้อมคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันในขณะนี้ แต่มุ่งเป้าไปที่การทำลายฐานโจมตีของอิหร่านก่อน
จากปัจจัยดังกล่าวทำให้โฆษกกองทัพอิหร่านขู่ว่า โลกต้องเตรียมรับมือราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือแพงขึ้นกว่าเท่าตัวจากปัจจุบัน ด้านจีน สั่งระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปทันทีในเดือนมีนาคมเพื่อตุนไว้ใช้ในประเทศ ยิ่งสะท้อนความกังวลขั้นสุดต่อวิกฤตพลังงานครั้งนี้
นอกจากปัจจัยสงครามแล้ว ไทยยังเจอหางเลขจากสหรัฐฯ ที่งัดมาตรา 301 รื้อการสอบสวนทางการค้ากับ 16 ประเทศ ซึ่งมี "ไทย" รวมอยู่ด้วย โดยเพ่งเล็งสินค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯ และตลาดโลกพุ่งสูงปรี๊ดในปี 68 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกให้ชื่นใจอยู่บ้าง โดยรัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมงัดไม้ตายระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ถึง 172 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์หน้า เพื่อหวังดับไฟราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งทะยาน ส่วนปัจจัยในประเทศทาง กพท. ออกมายืนยันชัดเจนว่าวิกฤตนี้ยังไม่กระทบการบิน เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยังมีเพียงพอ ส่วนน้ำมันดิบก็มีสำรองแน่นๆ ใช้ได้ยาวถึง 3 เดือน
ขณะที่ปัจจัยการเมืองไทยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (14 มี.ค.) เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะมีการเปิดสภาฯ โหวตเลือกนายกฯ เป็นลำดับต่อไป ขณะที่โควตาคณะรัฐมนตรีของ "รัฐบาลอนุทิน 2" เริ่มฉายภาพชัดเจนขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้บ้าง แถมยังมีข่าวดีระยะยาวจากกรมรางฯ ที่เตรียมชงโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้าใหม่แบบแบ่งโซนและตามระยะเวลา ภายในปลายปี 69 อีกด้วย
สำหรับไฮไลต์สำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาในช่วงนี้ นอกจากสถานการณ์การเมืองในประเทศอย่างการโหวตนายกฯ และฟอร์มทีม ครม. ชุดใหม่แล้ว ตลอดเดือนมีนาคมยังมีการทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ตัวเลขส่งออก-นำเข้า และรายงานภาวะเศรษฐกิจจาก ธปท. ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ส่วนปัจจัยต่างประเทศ วันที่ 16 มีนาคม 2569 จีนและสหรัฐฯ จะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจชุดใหญ่ แต่ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในวันที่ 17-18 มีนาคม ซึ่งจะมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ทราบกันในเช้าตรู่วันที่ 19 มีนาคมนี้
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในสัปดาห์นี้คือ "หลบภัยในบ้าน" โดยเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play และ Yield Play หรือหุ้นปันผลสูงที่พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะไม่อ่อนไหวต่อปัจจัยสงครามตะวันออกกลาง โดยมีหุ้นเด่นที่น่าจับตาคือ TRUE, ADVANC, TISCO, BBL และ KBANK