ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ IAA สร้างบุคลากรวิชาชีพด้วยหลักสูตร CISA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ IAA มอบวุฒิบัตรหลักสูตร CISA ปี 2569 ให้แก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA 208 คน พร้อมมอบรางวัล CISA Achievement Award แก่ นายณาศิส ประเสริฐสกุล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และยั่งยืน ปัจจุบันมีผู้ผ่านการทดสอบกว่า 3,590 คน พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่ภาคการศึกษา เพื่อผลิตนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนที่ได้มาตรฐาน สู่ตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายในโลกการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนอย่างมีคุณภาพ สู่การยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้กับตลาดทุนไทย สอดคล้องวิสัยทัศน์ "The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities" โดยเสริมศักยภาพผู้ร่วมตลาด (Empowering Market Participants) สู่การเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ (priorities) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดพิธีมอบวุฒิบัตร “CISA Certificate Awarding Ceremony 2026” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ปี 2568 รวมทั้งสิ้น 208 คน พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัล CISA Achievement Award แก่นายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการต่อตลาดทุนไทย
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) กล่าวว่า แม้เทคโนโลยี AI จะประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนได้ บทบาทผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนจึงมีความสำคัญ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จึงมุ่งผลักดันหลักสูตร CISA สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทั้งความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และจริยธรรมวิชาชีพที่เข้มแข็ง การผ่านหลักสูตร CISA ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพในการทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำอย่างมีความรับผิดชอบ สู่การยกระดับวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุน
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IAA ได้ร่วมกันดูแลมาตรฐานของหลักสูตรและคุณวุฒิ CISA อย่างเข้มข้น ปัจจุบันมีผู้ผ่านการทดสอบกว่า 3,590 คน อีกทั้งยังเดินหน้าขยายผลสู่ภาคการศึกษา รวมถึง ต่อยอดสู่การเป็นศูนย์ทดสอบ CISA ระดับภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร CISA ที่ www.set.or.th/cisa