DMT ยกระดับประหยัดพลังงาน รับมือสถานการณ์พลังงานโลก

"ทางยกระดับดอนเมือง" เผยเดินหน้ายกระดับมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและร่วมลดผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังานของประเทศ
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานโลกและประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ยกระดับมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและร่วมลดผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังานของประเทศ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา DMT ได้ดำเนินการมาตราการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) รวมถึงการปรับปรุงอาคารตามแนวทางอาคารสีเขียว (Green Building) และจากการที่กระทรวงพลังงานประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด บริษัทฯ จึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
สำหรับมาตรการสำคัญ ได้แก่ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนกลาง การปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การปิดไฟในช่วงพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. การตั้งค่าคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน การลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้บันไดแทนลิฟต์สำหรับการขึ้นลงในระยะสั้น
“DMT มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ และสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในช่วงสถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวน” ดร.ศักดิ์ดา กล่าว