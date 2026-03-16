NER ร่วมเสวนา

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจากอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน ปีที่ 3” ภายใต้หัวข้อ “จากมาตรการ CSR ต่อยอดสู่สังคมที่ยั่งยืน”
เพื่อถ่ายทอดผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (BOI-CSR) ภายในเวทีเสวนา NER ได้แบ่งปันแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับชุมชนในฐานะฐานรากสำคัญของความยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึกษา
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนแนวคิดสำคัญที่ให้ความสำคัญ กับการเติบโตร่วมกับชุมชน โดยเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างบริษัท คู่ค้า ชุมชน และพนักงานในพื้นที่ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้