สหรัฐและยูโรโพลทลายเครือข่ายพร็อกซี SocksEscort แหล่งฟอกเงินคริปโต

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (ดีโอเจ) ผนึกกำลัง ตำรวจสากลยุโรป (ยูโรโพล) เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ ทลายเครือข่ายพร็อกซีมืดระดับโลก SocksEscort ที่แฝงตัวเป็นเกราะกำบังให้อาชญากรไซเบอร์มาตั้งแต่ปี 2552 พร้อมอายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปิดโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ข้ามชาติราบคาบ แฉพฤติการณ์เจาะระบบอุปกรณ์ตามบ้านกว่า 3 แสนเครื่อง เพื่อใช้เป็นฐานฟอกเงินและปล้นบัญชีคริปโต ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงรวบเด็ดหัวผู้บงการ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก ให้เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนที่เซิร์ฟเวอร์ของกลางจะแฉข้อมูลผู้กระทำผิดกว่าแสนรายที่เตรียมรอรับหมายฟ้องในเร็วๆ นี้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา หรือ ดีโอเจ ร่วมกับสำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรป หรือ ยูโรโพล สนธิกำลัง
SocksEscort เครือข่ายพร็อกซีที่พักพิงไอพีแอดเดรสระดับโลก ซึ่งเปิดรันระบบมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2552 โดยปฏิบัติการปูพรมครั้งนี้ส่งผลให้โดเมนเถื่อน 34 แห่งถูกยึดครอง เซิร์ฟเวอร์ 23 ตัวใน 7 ประเทศถูกระงับการเชื่อมต่อทันทีพร้อมอายัดเงินทุนในรูปของสินทรัพย์คริปโตมูลค่าสูงถึง 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความน่าสะพรึงกลัวของ SocksEscort ไม่ใช่แค่การเป็นแก๊งต้มตุ๋นธรรมดา แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่อาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกใช้เป็นเกราะพรางตัว ไม่ว่าจะเป็นการแฮ็กบัญชี การโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือการฉ้อโกงคริปโต ทุกอาชญากรรมล้วนวิ่งผ่านเครือข่ายนี้เพื่อลบร่องรอยและตบตาระบบรักษาความปลอดภัย และกว่าทศวรรษที่พวกมันลอยนวลแต่วันนี้จุดจบได้มาถึงแล้ว
เมื่อเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของปฏิบัติการไลต์นิงที่ได้รับความร่วมมือจาก 8 ชาติพันธมิตร รวมถึงฝรั่งเศส เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ พบว่าเครือข่ายนี้ได้แอบฝังมัลแวร์ เอวีรีคอน เข้ายึดครองอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไป และเราเตอร์ตามบ้านเรือนกว่า 369,000 เครื่องใน 163 ประเทศ เพื่อนำไอพีแอดเดรสที่ดูขาวสะอาดเหล่านี้ไปปล่อยเช่าให้อาชญากรใช้สวมรอยเจาะระบบธนาคารและศูนย์ซื้อขายคริปโต โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2567 มีอุปกรณ์ถูกฝังมัลแวร์เพิ่มขึ้นถึง 20,000 เครื่องต่อสัปดาห์ โกยรายได้ตลอดอายุการใช้งานไปกว่า 5.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความเสียหายรุนแรงถึงขั้นที่เหยื่อรายหนึ่งในรัฐนิวยอร์กต้องสูญเงินคริปโตไปกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านเครือข่ายนี้เพียงบัญชีเดียว
ผู้อำนวยการบริหารของยูโรโพลได้เปิดเผยข้อมูลว่า บริการพร็อกซีอย่าง SocksEscort คือโล่กำบังความลี้ลับที่เปิดทางให้เม็ดเงินสกปรกไหลข้ามพรมแดนได้อย่างเสรี ซึ่งการทุบทำลายโครงสร้างนี้จึงเปรียบเสมือนการถอดเกราะป้องกัน ทำให้อาชญากรรมที่ซ่อนอยู่พังทลายลงมาทั้งระบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานรัฐไม่ได้ไล่จับอาชญากรเป็นรายบุคคลอีกต่อไป แต่หันมาเล่นงานที่รากฐานของปัญหา
ผลพวงจากการทลายเครือข่ายนี้ กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อผู้ใช้งานกว่า 124,000 ราย ที่เคยใช้บริการ SocksEscort เพื่อปลอมแปลงทราฟฟิกตบตาระบบป้องกันการฉ้อโกงของกระดานเทรด ไม่ว่าจะเป็นการป้อนรหัสผ่านซ้ำๆ การสุ่มรหัสผ่าน การปั่นปริมาณการซื้อขายเทียม หรือการยึดบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดตกอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้ว โดย เจสัน บิลนอสกี รองผู้ช่วยผู้อำนวยการเอฟบีไอ ยืนยันชัดเจนว่า ผู้ใช้งานนับพันรายกำลังถูกเปิดเผยและกระบวนการสั่งฟ้องลอตใหญ่กำลังจะดำเนินการตามมา
ในขณะเดียวกัน ศูนย์ซื้อขายคริปโตต่างๆ ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมายที่หนักหน่วงขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเครื่องมือรักษาความเป็นส่วนตัวที่ถูกกฎหมาย กับโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการหลบเลี่ยงความผิด แพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานต้องเร่งยกระดับการตรวจสอบเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้รัดกุม ว่ามาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่แท้จริง ไม่ใช่เครือข่ายบอตเน็ตที่ถูกยึดครอง หากกระดานเทรดใดเพิกเฉย ก็เตรียมตัวตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปของทางการได้เลย เพราะแม้ SocksEscort จะถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ แต่ร่องรอยหลักฐานทางดิจิทัลที่ทิ้งไว้เพิ่งจะเริ่มเปิดเผยความจริงออกมา