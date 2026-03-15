SET สะเทือน! 10 หุ้นบิ๊กเนม ดิ่งแรงเกิน -20% เซ่นไฟสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อ

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งแรงกระแทกมายังตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่เผชิญแรงขายอย่างหนักจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ราคาพลังงานที่ผันผวน และความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากการสำรวจข้อมูลราคาหุ้น กลุ่ม SET 100 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า มีหุ้นหลายตัวปรับตัวลดลงเกินกว่า 20% สะท้อนแรงเทขายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งหุ้นในกลุ่มพลังงาน เทคโนโลยี การเงิน และท่องเที่ยว
1.JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์ วูบไป -31.55% (ก่อนสงคราม 27ก.พ.69 ปิด 84.00 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 57.50 บาท ลด 26.50 บาท) ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 93.50/22.10บาท,ค่าP/E 5,649.59 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 40,621.29 ล้านบาท,ปี68 กำไรสุทธิ 7.11 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -98.80%
2.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -25.49% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 15.30 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 11.40 บาท ลด 3.90 บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.60/8.90 บาท,ค่าP/E 17.74 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.61%,มาร์เก็ตแคป 29,718.66 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 1,675.49 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +7.62%
3.CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -24.73% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 45.50 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 34.25 บาท ลด 11.25 บาท) ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.50/32.75 บาท,ค่าP/E 14.77 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.80%,มาร์เก็ตแคป 34,250.00 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 2,319.56 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -18.40%
4.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -24.14% (ก่อนสงคราม 27ก.พ.69 ปิด 43.50 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 33.00 บาทลด 10.50 บาท) ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์45.00/22.40 บาท,ค่าP/E 14.54 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.39%,มาร์เก็ตแคป 93,051.07 ล้านบาท,ปี68 กำไรสุทธิ6,399.00 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +57.52%
5.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -22.35% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 17.90 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 13.90 บาท ลด 4.00 บาท) ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 21.20/10.60 บาท,ค่าP/E 8.12 เท่า,อัตราปันผล YTDปี 69 อยู่ที่ 8.68%,มาร์เก็ตแคป 29,190.00 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 3,549.21 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -6.30%
6.BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์ วูบไป -22.22% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 8.10 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 6.30 บาท ลด 1.80 บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.60/5.25 บาท,ค่า P/E 22.06 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.56%,มาร์เก็ตแคป 18,873.28 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 855.45 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -52.98%
7.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์ วูบไป -22.22% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 1.17 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 0.91บาท ลด0.26 บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.26/0.77 บาท,ค่าP/E74.05 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.35%,มาร์เก็ตแคป 19,202.17 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 206.65 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -53.93%
8.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -21.56%(ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 225.00 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 176.50 บาท ลด 48.50บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 231.00/128.00 บาท,ค่าP/E 15.05 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.83%,มาร์เก็ตแคป 211,800.00 ล้านบาท,ปี68 กำไรสุทธิ 14,075.02 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +121.95%
9.ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์วูบไป -21.25%(ก่อนสงคคราม 27 ก.พ.69 ปิด 3.20 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 2.52 บาท ลด 0.68 บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.32/1.79 บาท,ค่าP/E 14.69 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.78%,มาร์เก็ตแคป 12,315.06 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 838.09 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -34.56%
10.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 2 สัปดาห์สงครามตะวันออกกลาง วูบไป -21.17% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 11.10 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 8.75 บาท ลด 2.35 บาท)ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.90/7.35 บาท,ค่าP/E 12.41 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.66%,มาร์เก็ตแคป 12,772.72 ล้านบาท,ปี 68 กำไรสุทธิ 1,029.56 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -36.26%
ส่วนอีก10 หุ้นที่ติดท๊อป 20 ที่ติดลบมากที่สุด ประกอบด้วย
11.TOA 2 สัปดาห์ วูบไป -19.62% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 15.80 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 12.70 บาท)
12.PTG 2 สัปดาห์ วูบไป -19.60% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 9.95 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 8.00 บาท)
13.CENTEL 2 สัปดาห์ วูบไป -18.63% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 40.25 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 32.75 บาท)
14.AWC 2 สัปดาห์ วูบไป -18.40% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 2.50 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 2.04 บาท)
15.OR 2 สัปดาห์ วูบไป -17.16% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 13.40 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 11.10 บาท)
16.SJWD 2 สัปดาห์ วูบไป -16.95% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด8.85 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 7.35 บาท)
17.BH 2 สัปดาห์ วูบไป -16.90% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 213.00 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 177.00 บาท)
18.BEM 2 สัปดาห์ วูบไป -16.67% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 6.30 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 5.25 บาท)
19.OSP 2 สัปดาห์ วูบไป -16.28% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด17.20 บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 14.40 บาท)
20.TIDLOR 2 สัปดาห์ วูบไป -16.08% (ก่อนสงคราม 27 ก.พ.69 ปิด 19.90บาท ณ 13 มี.ค.69 ปิด 16.70 บาท)