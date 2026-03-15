EXIM BANK ออกมาตรการอัดฉีดสินเชื่อหมุนเวียน หนุนผู้ส่งออกไทยฝ่าวิกฤต

นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์ไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่า EXIM BANK พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีต่อภาคการส่งออกของไทย
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น EXIM BANK เร่งออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง ด้วยสินเชื่อหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3.99% ต่อปี เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศสามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและการค้าโลก
พร้อมกันนี้ EXIM BANK จะเปิดช่องทางลงทะเบียนผ่านหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมภาคอุตสาหกรรมและการค้าต่าง ๆ เพื่อรับฟังความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ส่งออกไทย ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง และผู้ประกอบการที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าธุรกิจในอนาคต โดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนด้านสภาพคล่องและการรับประกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ