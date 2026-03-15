บล.พาย เปิดตัว DR03 Universe อ้างอิง 33 หลักทรัพย์ระดับโลก

บล.พาย เปิดตัว DR03 ชุดใหม่ อ้างอิง 33 หลักทรัพย์ระดับโลก ครอบคลุมหุ้นสหรัฐฯ ฮ่องกง และ ETF ตอบโจทย์ธีมการลงทุนแห่งอนาคต
นายธนภูมิ คุณาโรจน์รักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ “บล.พาย” เดินหน้าขยายโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดตัว DR03 ชุดใหม่ที่อ้างอิง 33 หลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ครอบคลุมทั้งหุ้นสหรัฐฯ ฮ่องกง และ ETF โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและธีมการลงทุนที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งนักลงทุนไทยไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในตลาดหุ้นไทย
ทั้งนี้ ปัจจุบันภาพรวมการลงทุนในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการกระจายการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายพอร์ตจากหุ้นไทยไปสู่หุ้นต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
“ตลาดโลกในปัจจุบันมีธีมการลงทุนใหม่ ๆ ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคถัดไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานของ AI เทคโนโลยีแห่งอนาคต หรืออุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหลายอุตสาหกรรมยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ดังนั้น DR03 ชุดใหม่ 33 หลักทรัพย์ครั้งนี้ เราจึงคัดเลือกหุ้นและ ETF จากตลาดโลกที่สะท้อนธีมการเติบโตสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น” นายธนภูมิกล่าว
สำหรับ DR03 ชุดใหม่นี้ บล.พายได้คัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงที่ครอบคลุม 4 ธีมการลงทุนหลัก ได้แก่
•AI Ecosystem ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์ ไปจนถึงแพลตฟอร์ม Cloud และ AI
•Future Technology เช่น Quantum Computing และ Space Technology
•EV & Energy Transition สะท้อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
•Global Diversification ผ่าน ETF เพื่อกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อย่างทองคำ เงิน และแร่หายาก (Rare Earth)
นอกจากนี้ยังครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่น การเงิน เทคโนโลยีดิจิทัล Healthcare และพลังงาน เพื่อสร้างโอกาสในการจัดพอร์ตการลงทุนระดับโลกได้อย่างครบถ้วน
DR03 ทั้ง 33 หลักทรัพย์ แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้
•กลุ่ม Semiconductors
SYNP03, MICRON03, AMD03, NVTS03, SNDK03, SMCI03, INTEL03, SMIC03
•กลุ่ม Finance
HOOD03, CME03, AFRM03
•กลุ่ม Space Technology
RKLB03, ASTS03
•กลุ่ม Energy
EOSE03
•กลุ่ม ETFs เพื่อกระจายความเสี่ยง
VT03, GOLDUS03, SIL03, REMX03
•กลุ่ม Healthcare
CRSP03, HIMS03
•กลุ่ม AI & Cloud
APPL03, CRWV03, AMZN03, APLD03, NET03, NBIS03, MSFT03
•กลุ่ม EV
GAC03, XPENG03
•กลุ่ม Quantum Computing
IONQ03, RGTI03
•กลุ่ม Digital Platforms & Consumer Tech
DASH03, SHOP03
“DR ถือเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยเปิดประตูให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างสะดวก ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นไทย โดยซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเหมือนหุ้นไทยทั่วไป ไม่ต้องเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ และยังมีข้อได้เปรียบด้านภาษีที่ ไม่ต้องเสียภาษีจากการลงทุนหุ้นต่างประเทศ DR03 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระดับโลกได้ง่ายขึ้น ผ่านตลาดหุ้นไทย พร้อมเพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว” นายธนภูมิกล่าว
นักลงทุนสามารถซื้อขาย DR03 ทั้ง 33 หลักทรัพย์ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับหุ้นไทยทั่วไป