TIDLOR ลงพื้นที่ให้ความรู้การเงินยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน

" เงินติดล้อ " ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในหลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม ล่าสุดที่ชาวชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เล็งอีกหลายพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาหนี้สิน และมุ่งมั่นปลดหนี้ หวังสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย "TIDLOR Social Impact ภารกิจส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน"
นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้นำสายงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคม (Social Impact Lead) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม Tidlor Holdings (TIDLOR)นำทีมงานอาสาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในหลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม ให้กับชาวชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 40 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดความรู้ด้านการเงิน และหลายคนกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งส่งผลกระทบกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Activity-Based Learning ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนรายรับ-รายจ่าย เข้าใจเรื่องหนี้ ความแตกต่างของดอกเบี้ยในระบบและนอกระบบ การมีสติก่อนตัดสินใจกู้เงิน และการสร้างวินัยการออม ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจน พร้อมกับนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้จริง
สำหรับโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถยกมือขออาสาเพื่อมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และยังช่วยให้มีโอกาสได้ใกล้ชิด เรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง โดย บมจ. เงินติดล้อ ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการการเงินพื้นฐานให้ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อย พ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ จนขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น อาทิ กลุ่มนิสิต-นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-องค์กรอิสระ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโครงการทั้งหมดจัดไปแล้วกว่า 265 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศ มีผู้คนผ่านการอบรมรวม 10,017 คน และมีพนักงานอาสาเข้าร่วมในโครงการรวม 1,776 คน (ข้อมูล ณ มี.ค. 2569)
นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานความยั่งยืนองค์กร (Head of Corporate Sustainability) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environment, Social, Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านสังคม (Social) ของกลุ่ม Tidlor Holdings ในการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและประกันภัย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ อีกด้วย
นอกจากมิติด้านสังคมแล้ว กลุ่ม Tidlor Holdings ยังให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น “บัตรติดล้อ” บัตรกดเงินสดสินเชื่อหมุนเวียน และบริการ “โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อ” ซึ่งเป็นทางเลือกช่วยให้ลูกค้าลดการเดินทางมารับบริการที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีบริการรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Billing และ E-Receipt) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและกระดาษได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงส่งเสริมการลดใช้พลังงานน้ำ-ไฟ ลดปริมาณขยะพลาสติก และให้ความสำคัญกับการทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้นำไปสู่การสร้างมลพิษภายหลัง ขณะที่มิติด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนมีส่วนร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถได้อย่างเหมาะสม เป็นที่พึ่งด้านแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย
ทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Tidlor Holdings ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย เป็นธรรมและโปร่งใส (The Leading Financial Inclusion Service Provider) ในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน