วิจัยกสิกรฯคาดคาดเฟดคงดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75%-ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ในการประชุม FOMC วันที่ 17-18 มี.ค. 2569 คาดเฟดมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50-3.75% เพื่อรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยตัวเลขตลาดแรงงานและเงินเฟ้อล่าสุดยังไม่ได้สะท้อนภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้น ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี 2569 ประเมินว่าทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะมีความไม่แน่นอนสูง โดยขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก และเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ เฟดอาจจำเป็นต้องชะลอการปรับลดดอกเบี้ยออกไปก่อน โดยภาพรวมตลาดส่วนใหญ่มองว่าเฟดอาจไม่ปรับลดดอกเบี้ยเลยในปีนี้ แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็ตาม ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในการดำเนินนโยบายแบบประคับประคองทั้งสองด้าน (Dual Mandate) ไปพร้อมกัน