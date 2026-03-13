HANA วิ่งมาราธอน / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับขึ้นมาโดดเด่นอีกครั้ง ไม่เฉพาะหุ้นพี่ใหญ่อย่างบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ที่ราคาแข็งดั่งภูผาเท่านั้น หุ้นอีกตัวที่กำลังแรงตามมาคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA
เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา หุ้น HANA ยังย่ำต๊อกแถว 17.40 บาท แต่หลังจากนั้นวิ่งขึ้น 6 วันทำการ ก่อนปิดที่ 24.90 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม โดยปรับตัวขึ้นรวม 7.50 บาท หรือปรับตัวขึ้น 43.10% และเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดตัวหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน
HANA เคยหายจากจอ ไม่ติดกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 20 อันดับแรกมานาน เพราะผลประกอบการปี 2567 ย่ำแย่ ขาดทุน 633 ล้านบาท ทำให้นักลงทุนเทขาย จนราคาร่วงลงต่ำสุดที่ 14 บาท ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จากที่เคยสร้างจุดสูงสุดไว้ที่ 26.75 บาท
การประกาศผลประกอบการปี 2568 เป็นการจุดพลุความสนใจหุ้น HANA อีกครั้ง เพราะมีกำไรสุทธิ 670 ล้านบาท เติบโตสูงเมื่อเทียบกับปี 2567
หลังแจ้งผลประกอบการปี 2568 ผ่านตลาดหลักทรัพย์หลังปิดการซื้อขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สงครามตะวันออกกลางได้เปิดฉากขึ้น นักลงทุนตื่นตระหนก เทขายหุ้นทิ้ง ซึ่ง HANA ก็ถูกเทขายตามไปด้วย
แต่หลังจากนักลงทุนตั้งหลักได้ โดยมองว่า HANA กลับมาฟื้นแล้ว และมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใส นอกจากนั้นยังมีแรงเชียร์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนัก รวมทั้งยังมีแรงซื้อเก็บหุ้นของผู้บริหารบริษัทจำนวนหลายล้านหุ้น จึงกระตุ้นให้นักลงทุนแห่เข้ามาไล่ช้อนหุ้น HANA กันใหม่ จนราคาจ่อขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่
แนวโน้มความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ของตลาดโลกไม่ได้ส่งสัญญาณแผ่วลง โดยสำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้รายงานว่า 10 วันแรกของเดือนมีนาคม ยอดส่งออกของเกาหลีใต้โตขึ้น 55% เนื่องจากแรงหนุนความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 175% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
เมื่อกระแสความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังสูง หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ ของไทยมีแนวโน้มสดใสแน่ และพี่ใหญ่ในกลุ่ม DELTA ก็ยังพุ่งสวนภาวะสงคราม แม้ค่าพี/อีเรโชจะสูงถึง 131 เท่าก็ตาม แต่นักลงทุนก็ยังเล่นกันอยู่
ส่วน HANA ราคาถูกแช่แข็งแถว 20 บาทมาแรมปี เพราะผลประกอบการไม่เป็นที่ประทับใจ แต่เมื่อผลประกอบการฟื้น และมีแนวโน้มผลกำไรจะเติบโตต่อเนื่อง จึงเป็นอีกหนึ่งหุ้นชิ้นส่วนฯ ที่กลับเข้าสู่ความร้อนแรง
ค่าพี/อีเรโช HANA อยู่ที่ 31 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 4% ถ้าเทียบตามปัจจัยพื้นฐาน ถือว่า HANA มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีกว่าหุ้น DELTA เพียงแต่ DELTA มีเจ้ามือใหญ่เป็นต่างชาติ และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นำดัชนีฯ เท่านั้น
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ 16 แห่ง ส่วนใหญ่แนะให้ซื้อหุ้น HANA มีเพียง 2 แห่งแนะให้ขาย โดยราคาเป้าหมายเฉพาะของ 16 โบรกเกอร์อยู่ที่ 24.40 บาท แต่บางโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายไว้เพียง 16 บาท และบางโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายที่ 32.25 บาท
นักลงทุนรายย่อยเข้าไปจับจองซื้อหุ้น HANA ติดมืออยู่จำนวน 30,796 ราย ซึ่งมีทั้งคนที่ยังติดดอย และคนที่เริ่มมีกำไรแล้ว เพราะรอบนี้ฟื้นขึ้นมาแรง โดยสงครามตะวันออกกลางไม่ได้ทำให้หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ แผ่วลงเหมือนหุ้นกลุ่มอื่น
เช่นเดียวกับ HANA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหุ้นชิ้นส่วนฯ ที่พุ่งทะยานอย่างโดดเด่นมาก วิ่งมาราธอน 6 วันเต็ม แต่จะมีแรงไปต่อได้อีกหรือไม่เท่านั้น เพราะส่งท้ายสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มย่อตามภาวะตลาด ลงมาปิดที่ 24.70 บาท
เพียงแต่ HANA ยังเป็นหุ้นที่มีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่งเสียงเชียร์อยู่เท่านั้น