ทีทีบี ประกาศกลยุทธ์ ปี 2569 เดินหน้ายกระดับ 3+'ช่วยเหลือลูกหนี้-ต่อยอดธุรกิจ-ดิจิทัลแบงก์กิ้ง'

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ทีทีบี)เปิดเผยว่า ในปี 2569 ธนาคารได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Empower Your REAL Change ผ่านกลยุทธ์ “ยกระดับ 3+” ได้แก่
ยกที่ 1 คือ ยกระดับการช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนลูกค้า โดยธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าด้วยระบบการคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมากขึ้นผ่านกลไก Risk-based Pricing ให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมมากขึ้น พร้อมช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐและผนึกกำลังกับพันธมิตร
ยกที่ 2 คือ ยกระดับการเติบโต และต่อยอดบนธุรกิจที่เชี่ยวชาญ โดยต่อยอดจากฐานลูกค้าที่ทีทีบีมีความเชี่ยวชาญทั้ง 6 Ecosystem ในปีนี้ได้มุ่งสร้างการเติบโตผ่านธุรกิจใหม่ในกลุ่มมนุษย์เงินเดือน และลูกค้า Wealth พร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าเริ่มสร้างความมั่งคั่ง (Mass Affluent) ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจไทย
ยกที่ 3 คือ ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช่และรู้ใจลูกค้า ผ่านแนวคิด Humanized Digital Banking ซึ่งมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินแบบไร้รอยต่อ พร้อมออกแบบบริการทางการเงินให้สะดวก ปลอดภัย และเฉพาะบุคคลมากขึ้น
"ปี 68 เป็นปีแห่งการช่วยเหลือลูกค้า ปี 69 ก็ทำต่อเนื่อง จากภาวะต่างๆที่ยังรุมเร้าอยู่และยังจะรุมเร้ายาวๆต่อไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่าง สงครามการค้า ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือในประเทศอย่าง หนี้ครัวเรือน ปัญหาทางการเมือง ซึ่งยังส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในส่วนบุคคล และผู้ประกอบการต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำในปีนี้คงไม่ใช่การเริ่มอะไรใหม่ แต่เป็นเรื่องหัวใจของกลยุทธ์คืออะไร จะสานต่อสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร จึงเป็นเรื่องของการยกระดับ 3พลัส ดังกล่าว ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาโซลูชันและประสบการณ์ทางการเงิน แต่เป็นการสร้าง Ecosystem ที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ลูกค้าสามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร และยกระดับชีวิตทางการเงินของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง"
**คงเป้าสินเชื่อโต0-2%**
สำหรับเป้าหมายสินเชื่อปี 69 ที่ตั้งไว้ 0-2%นั้น ยังมีความเป็นไปได้จากผลิตภัณฑ์หลักๆที่เอื้อต่อการเติบโต อย่างสินเชื่อที่พิจารณา Risk-Base pricing ก็ทำให้ผู้กู้มีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงสินเชื่อเอสเอ็มอีที่ธนาคารจะกลับให้ความสำคัญก็เป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อธนาคารได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสินเชื่อก็ยังเป็นไปอย่างระมัดระวังเช่นเดิม
ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะมีการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เรียกคิดกับผู้ใช้บริการนั้น ในส่วนของทีวีบีเองไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากธุรกรรมต่างของธนาคารโดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ขณะที่รายได้จากธรรมเนียมจะเป็นรายได้ที่มาจากการบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจประกัน และบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมระหว่างธปท.กับสมาคมธนาคารไทยก่อน
**เร่งช่วยลูกหนี้รายย่อยควบคู่กับสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน**
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี กล่าวว่า การช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยยังคงเป็นภารกิจสำคัญของธนาคาร โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายจากระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทีทีบีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้าผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรวบหนี้ และโครงการผ่อนดี มีรางวัล ซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ลูกค้าไปแล้วรวม 3,143 ล้านบาท และล่าสุดทีทีบีริเริ่มแนวทางการพิจารณาการคิดดอกเบี้ยใหม่ (Risk-based Pricing) โดยนำร่องกับสินเชื่อบุคคล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี มีผู้สนใจและได้รับอนุมัติรวมเป็นวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน และมีแผนต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคต
นอกจากการช่วยลดภาระหนี้ ทีทีบีให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินในระยะยาวให้กับลูกค้าผ่านโครงการโค้ชปลดหนี้ และการตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ (ttb financial health check) เพื่อช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงสถานะทางการเงินของตนเอง และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมกันนั้น ทีทีบียังเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าทุก Ecosystem ครอบคลุมตลอดทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน ลูกค้า Mass Affluent และกลุ่มลูกค้า Wealth สำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของธนาคาร โดยในปีนี้ทีทีบีเตรียมต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อรถยนต์ผ่านการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ttb leasing เพื่อขยายบริการสินเชื่อไปยังตลาดรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของประเทศไทย
ขณะเดียวกันธนาคารได้ยกระดับ Wealth Ecosystem ผ่านการเสริมศักยภาพโซลูชันด้านการลงทุนที่แตกต่าง ครบวงจรกับธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ ttb wealth securities เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้า Wealth ที่ต้องการโซลูชันทางการเงินที่ครบครัน เพื่อสร้างและส่งต่อความมั่งคั่ง
สร้าง Ecosystem ลูกค้าธุรกิจ-หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่า ในส่วนของลูกค้าธุรกิจนั้น ทีทีบีเดินหน้ายกระดับ SME / Mid-Corp Ecosystem โดยร่วมพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น ความร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ประกอบการร้านอาหารกับแพลตฟอร์มดิจิทัล นอกจากนั้น ธนาคารยังได้พัฒนา ttb total e-GP solutions เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการคู่ค้าภาครัฐสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น เสริมด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องและความมั่นคงในการเติบโต โดยในปี 2568 มีสัดส่วนของสินเชื่อซัพพลายเชน 17% ของสินเชื่อ SME ทั้งหมด โตขึ้น 15% เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา
"เรามองว่ากลุ่มเอสเอ็มอียังคงเป็นกลุ่มที่ม◌ีความเสี่ยงสูง แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ จึงต้องการทั้งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ และเพิ่มเติมเงินทุน ซึ่งเราก็ต้องเลือกในส่วนที่ยังสามารถไปต่อได้ หรืออยู่ข่าย Reinvent Thailand ที่จะช่วยให้โดยรวมไปต่อได้"
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ทีทีบีมี Total International Solutions ที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารธุรกรรมระหว่างประเทศได้ครบวงจร ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะสกุลเงินหยวนที่มีโซลูชันรองรับแบบครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาแพลตฟอร์ม ttb business one ซึ่งทำหน้าที่เสมือน Digital CFO สำหรับ SME ช่วยผู้ประกอบการบริหารธุรกรรมทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่ช่วยวางแผนธุรกิจได้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
และอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ครั้งนี้ คือ ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking ที่นำ Data และ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม เพื่อสามารถส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ให้สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเฉพาะบุคคลมากขึ้น ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการใช้บริการที่สาขา ttb contact center และบนแอป ทีทีบี ทัช อย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางตั้งแต่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายบุคคล ไปจนถึงการดูแลลูกค้าทุก Ecosystem อย่างต่อเนื่อง