LH Bank จับมือ พฤกษา จัดโปรฯ “SEE YOU ศูนย์” ดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ย 2.66% หนุนคนไทยมีบ้าน

LH Bank จับมือ พฤกษา จัดโปรโมชันพิเศษสินเชื่อบ้าน ด้วยแคมเปญ “SEE YOU ศูนย์” ดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้น 3 ปีแรกเพียง 2.66% ต่อปี หนุนคนไทยเข้าถึงการมีบ้าน
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ธนาคารร่วมกับ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวแคมเปญ “SEE YOU ศูนย์” เพื่อสนับสนุนคนไทยเข้าถึงการมีบ้าน โดย LH Bank มอบโปรโมชันพิเศษสินเชื่อบ้านใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้น 3 ปีแรก เพียง 2.66% ต่อปี ** ผ่อนต่ำเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนในช่วง 2 ปีแรก โดยธนาคารสนับสนุนวงเงินกู้สูงสุด 100% และผ่อนนานสูงสุด 30 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ลูกค้าที่สนใจ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2569 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มี.ค. 2569
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญ “SEE YOU ศูนย์” เป็นแคมเปญที่พฤกษาตั้งใจผลักดันตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาคึกคัก ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ จองเริ่ม 0 บาท* พร้อมสิทธิประโยชน์ ค่าส่วนกลางเริ่ม 0 บาท* (ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุดถึง 36 เดือน) และ ค่าโอนเริ่ม 0 บาท* (ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์) นอกจากนี้ได้มอบส่วนลดสูงสุดเทียบเท่าค่าผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน* เพื่อเป็นการลดภาระให้ลูกค้าในช่วงเริ่มต้นของการมีบ้านด้วยค่าใช้จ่าย 0 บาท และรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 7.5 ล้านบาท* ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญพิเศษ “SEE YOU ศูนย์” ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pruksa.com/p/seeyouzero
ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของ LH bank สามารถติดตามโปรโมชันและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ LH Bank Call Center โทร. 1327
หมายเหตุ:
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการ
** ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้น 3 ปี 2.66%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.66% ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนในปีที่ 1-2, ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีที่ 3 เป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของวงเงินกู้สินเชื่อบ้านใหม่ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ผ่อนนาน 30 ปี โดยลูกค้าต้องทำประกัน MRTA/MLTA และไม่ฟรีค่าจดจำนอง ตามเงื่อนไขของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาต่อปี 4.53% สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569 เท่ากับ 8.18% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศ ของธนาคาร รายละเอียดการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนชำระเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank Call Center 1327
- แคมเปญ “SEE YOU ศูนย์” สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่กำหนด และยื่นคำขอสินเชื่อระหว่างวันที่ 14 ก.พ. 2569 – 31 มี.ค. 2569 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มี.ค. 2569 (หลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)