มาสเตอร์การ์ดผนึก85บ.ชั้นนำ ผุดโปรแกรมพันธมิตรคริปโต เชื่อมระบบชำระเงิน-บล็อกเชน

มาสเตอร์การ์ดเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรคริปโตระดับโลก ดึงบริษัทกว่า 85 แห่งในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล สถาบันการเงิน และบริการชำระเงินร่วมส่งเสริมระบบชำระเงินบนเครือข่ายบล็อกเชน ตอกย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในการโอนเงินข้ามพรมแดน การทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจ ตลอดจนถึงบริการทางการเงินอื่นๆ
มาสเตอร์การ์ด ยักษ์ใหญ่ด้านบริการชำระเงิน ชักชวนบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกคริปโตเข้าร่วมโครงการนี้ เช่น แพลตฟอร์มเทรดคริปโต ไบแนนซ์ และบายบิต ตลอดจนถึงริปเปิล ผู้สร้างเหรียญ XRP, เซอร์เคิล ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ USDC และผู้ให้บริการชำระเงินอย่างเพย์พาล ฯลฯ
จากรายงานของบลูมเบิร์ก โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อคงการเชื่อมโยงระหว่างการชำระเงินด้วยคริปโตกับเครือข่ายของมาสเตอร์การ์ด ควบคู่กับการวางตำแหน่งสเตเบิลคอยน์เป็นตัวเลือกในการชำระธุรกรรมแทนการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเดิม ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการคัดสรรและรวบรวมรายชื่อผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ผู้ให้บริการวอลเล็ต กระดานเทรดคริปโต และผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานทางเทคนิคและความเสี่ยงของมาสเตอร์การ์ด
สำหรับผู้เข้าร่วมอย่างเซอร์เคิล โปรแกรมนี้นำเสนอช่องทางเข้าถึงผู้ค้านับล้านที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของมาสเตอร์การ์ดอยู่แล้ว รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อที่มีการกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นระหว่างเงินในบัญชีเทรดกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับกระดานเทรดคริปโตอย่างไบแนนซ์และเจมิไน
สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคาร กรอบการเป็นพันธมิตรนี้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมมากกว่าบัตรคริปโตยุคแรกๆ ที่ไม่ค่อยมีระบบระเบียบ พันธมิตรจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะ การป้องกันการฟอกเงิน การควบคุมความเสี่ยงก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้คุมกฎรับรู้ชัดเจนว่า บริษัทคริปโตรายใดเข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบบัตรและใช้ภายใต้เงื่อนไขใด ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคสำหรับสถาบันการเงินดั้งเดิมที่ต้องการเข้าสู่ระบบการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ แต่ไม่ต้องการติดต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มหรือผู้ออกคริปโตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
วันจันทร์ที่ผ่านมา (9 มี.ค.) มาสเตอร์การ์ดโพสต์บน X ว่า สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ ที่เทคโนโลยีที่เคยดำเนินการควบคู่กับการเงินดั้งเดิมถูกนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
พันธมิตรในโปรแกรมนี้จะทำงานร่วมกับมาสเตอร์การ์ดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวมระบบบนบล็อกเชนเข้ากับโครงสร้างการชำระเงินที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นกรณีการใช้งานจริง เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดน การชำระบัญชี และการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
มาสเตอร์การ์ดยังบอกอีกว่า แผนการริเริ่มนี้พัฒนาขึ้นมาจากโครงการที่ทำอยู่เดิมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทคริปโต โปรแกรมสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชน และบัตรชำระเงินที่ผูกกับคริปโต
โครงการความร่วมมือใหม่ของมาสเตอร์การ์ดเกิดขึ้นขณะที่เครือข่ายชำระเงินขนาดใหญ่เปิดใจรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทั้งมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าต่างเปิดตัวแผนการริเริ่มที่มีเป้าหมายในการผสานรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนและสเตเบิลคอยน์เข้ากับโครงสร้างการชำระเงินดั้งเดิม
เดือนกันยายนปีที่แล้ว วีซ่าประกาศโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้แบงก์สามารถสำรองเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยสเตเบิลคอยน์ผ่านแพลตฟอร์ม Visa Direct ซึ่งทำให้การโอนเงินถึงมือผู้รับแทบจะในทันที
เดือนต่อมา วีซ่าเผยว่า จะขยายบริการคริปโตเพื่อรองรับสเตเบิลคอยน์เพิ่มอีก 4 สกุลบนบล็อกเชน 4 เครือข่าย นอกเหนือจากสเตเบิลคอยน์ที่รองรับอยู่แล้วบนเครือข่าย อาทิ อีเธอเรียม โซลานา สเตลลาร์ และอวาแลนช์
ทางด้านมาสเตอร์การ์ดระบุว่า ธุรกรรม 30% ในปี 2024 ถูกแปลงเป็นโทเคน ขณะที่บริษัทกำลังเพิ่มความพยายามในการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของตนเอง
ต้นเดือนนี้ มาสเตอร์การ์ดจับมือโซไฟ เทคโนโลยีส์ รองรับการชำระธุรกรรมด้วย SoFiUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่หนุนด้วยดอลลาร์ บนเครือข่ายการชำระเงินของมาสเตอร์การ์ด