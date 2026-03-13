EP ชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดบ.ตามกำหนด

“อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ” เผยชำระคืนหุ้นกู้ EP249A ส่วนที่เหลือ 548.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยครบตามกำหนด ตอกย้ำการมีวินัยทางการเงิน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ และนักลงทุน ฟากบิ๊กบอส ระบุเดินหน้าขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หวังเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้รุ่น EP249A วงเงิน 570 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ (95%) จำนวน 548.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบถ้วนตามกำหนดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงการบริหารจัดการทางการเงินที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ EP249A เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทฯ ออกเพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายการลงทุน โดยการชำระคืนในครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกประการ
“การชำระคืนหุ้นกู้ได้ครบถ้วนตามกำหนด เป็นการยืนยันถึงความมีวินัยทางการเงินและการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้และนักลงทุน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทฯ” นายยุทธกล่าว
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงาน ทั้งโครงการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างรายได้ระยะยาว พร้อมรักษาวินัยทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น
ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามของ EP สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ครบทั้ง 4 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 160 เมกะวัตต์