กลุ่มโรงกลั่นส่อแววโดนรัฐแทรกแซง โบรกแนะ "ซื้อ" เมื่อราคาอ่อนตัว

บล.กรุงศรี มอง Negative Sentiment ต่อประเด็นข่าวที่รัฐอาจเข้ามาแทรกแซงค่าการกลั่น หรือกำไรของโรงกลั่น และสร้างความกังวลให้ตลาด โดยหากราคาหุ้นในกลุ่มปรับตัวลงมากจากแรงกดดันดังกล่าว เรามองเป็นโอกาสซื้อ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) ต้องใช้เวลาในการออกกฎหมาย และในช่วงที่ Supply ขาดแคลน รัฐอาจเลือกใช้การช่วยเหลือกองทุนน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยู่ 6.75-6.90 บาท/ลิตร ก่อน รวมถึงหากเกิดขึ้นจริง เราคาดหลักการของภาษีฯ จะเป็นการเก็บชั่วคราวในช่วงที่ค่าการกลั่นสูงผิดปกติต่อเนื่องเกิน 2 ไตรมาส (ในอดีตมีเพียงปี 2565 ที่สูงผิดปกติอยู่เพียง 1 ไตรมาส) จึงคาดมีแนวโน้มไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวของกลุ่มโรงกลั่นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนประเด็นการขอเงินอุดหนุน คาด PTT มีความเสี่ยงสุด (ปี 2565 ให้เงินบริจาค 3,000 ล้านบาท ส่วนกลุ่มโรงกลั่นไม่มีการให้เงินบริจาค) คงคำแนะนำ Bullish ต่อกลุ่มพลังงานฯ เลือก SPRC และ BCP เป็น Top Picks