หุ้นปิดเช้าร่วง 16.34 จุด ผวาไฟสงครามลามเศรษฐกิจโลก-เผชิญแรงขายลดเสี่ยงวันหยุด

SET ปิดเช้าที่ 1,413.46 จุด ลดลง 16.34 จุด (-1.14%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 35,720 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าย่อตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,404.60 จุด และจุดสูงสุด 1,424.77 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดภูมิภาค เนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวกและยังตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ดีดขึ้นระดับ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลอีกครั้ง
แม้เมื่อวานตลาดบ้านเราจะขึ้นมาได้ดีกว่าภูมิภาค จากประเด็นการเมืองในประเทศมีความชัดเจนขึ้น แต่สถานการณ์สงครามยังเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุน อีกทั้งเช้านี้มีแรงขายกระจายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่วันหยุด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดชะลอตัว ขึ้นอยู่กับพัฒนาการสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หากมีความรุนแรงจากการโจมตีขยายขอบเขตกระทบภาคการเงิน ดัชนี SET มีสิทธิลงไปถึงระดับ 1,340 จุด แต่ยังให้กรอบแนวรับที่ 1,385 จุด และแนวต้าน 1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,961.27 ล้านบาท ปิดที่ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,855.95 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,202.69 ล้านบาท ปิดที่ 257.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,704.17 ล้านบาท ปิดที่ 13.30 บาท ลดลง 0.20 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,340.11 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 0.50 บาท