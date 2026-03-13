PSL แจงลูกเรือ “มยุรี นารี” ถึงฝั่งโอมานโดยปลอดภัยพร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายเต็มกำลัง

“พรีเชียส ชิพปิ้ง ” แจ้งลูกเรือ “มยุรี นารี” ถึงฝั่งโอมานโดยปลอดภัยพร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างสุดความสามารถ ยันก่อนและระหว่างการเดินเรือได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางทะเลและข้อกำหนดการรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เจ้าของเรือ มยุรี นารี (M.V. Mayuree Naree) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2026 อัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือสินค้ามยุรี นารี โดยระบุว่าทางบริษัทรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง และเร่งดำเนินการโดยไม่นิ่งนอนใจเพื่อช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ลูกเรือชาวไทยจำนวน 20 คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อนำลูกเรือทั้ง 20 คนเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยในเร็ววันนี้
ขณะเดียวกัน มีลูกเรืออีกทั้งสิ้น 3 คนที่ยังคงอยู่ระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือไทยและกระทรวงการต่างประเทศไทย ประสานงานไปถึงหน่วยงานของรัฐบาลโอมาน กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า รวมถึงศูนย์ประสานงานความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือต่อไป โดยทีมช่วยเหลือจากกองทัพเรือโอมานกำลังดำเนินการอย่างไม่ย่อท้อที่จะค้นหาลูกเรือผู้สูญหายอีก 3 คน
นอกจากนี้ PSL ยังได้ชี้แจงอีกว่า ก่อนและระหว่างการเดินเรือ เรือมยุรี นารีได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางทะเลและข้อกำหนดการรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะเดียวกัน ตลอดช่วงเวลาการเดินเรือ เรือมยุรี นารีได้ติดต่อสื่อสารกับ UKMTO กองทัพเรือไทย และศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยทางทะเลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ชี้แจงถึงการตัดสินใจเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซว่า ก่อนที่เรือจะเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซีย บริษัทได้ประเมินการเดินเรืออย่างรอบด้าน
พร้อมกับได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางทะเล บริษัทประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน โดยผลจากการหารือและปรึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประเมินว่าเรือสามารถดำเนินการเดินเรือผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ โดยเพิ่มมาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยลูกเรือทราบถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในภูมิภาค
ในขณะนั้นไม่มีคำเตือนที่ระบุเป็นการเฉพาะว่าไม่ควรเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น PSL จึงเห็นว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ขณะนั้น
ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และบริษัทยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดกับการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือที่ยังสูญหายทั้ง 3 คน รวมถึงจะดูแลสวัสดิภาพของลูกเรือ 20 คนที่ได้รับการช่วยเหลือและให้เดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทขอแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจลูกเรือและครอบครัวให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปพร้อมกัน ทางบริษัทยังพยายามอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปในติดตามเรือลำดังกล่าว และให้การสนับสนุนอย่างสุดความสามารถ