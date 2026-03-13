RT GO Green Construction เข้าJUMP+

“ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ”มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโต ควบคู่พัฒนา Green Construction เข้าร่วม JUMP+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับศักยภาพองค์กร ไตรมาส 1/69 รับงานใหม่ 2 งาน มูลค่า 30 ล้านบาท หนุน Backlog 6,428 ล้านบาท เล็งประมูลงานเพิ่มมูลค่า 20,000 ล้านบาท ผลประกอบการไตรมาส 4/68 รายได้รวม 938 ล้านบาท กำไรสุทธิ 54 ล้านบาท โต 350%
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพจากโอกาสการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท ควบคู่กับการพัฒนางานก่อสร้างสีเขียว (Green Construction)
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการทำแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทุน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท อาร์ที จีโอเทอร์มอล จำกัด” วางแผนต่อยอดธุรกิจสู่พลังงานและการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
ทั้งนี้ ช่วงไตรมาส 1/69 บริษัทรับงานโครงการใหม่จำนวน 2 งาน มูลค่ารวม 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานป้องกันดินพังทลายและเสริมความมั่นคงฐานรากเสาไฟฟ้าระบบส่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
โดยบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ 31 ธ.ค. 68 มูลค่ารวม 6,428 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2571 ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านบาท อาทิ อุโมงค์รถไฟทางคู่ อุโมงค์ระบายน้ำ อุโมงค์ถนน อุโมงค์นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมถึง งาน Pipe Jacking และงาน Slope Protectionซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายสัดส่วนงานและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทต่อไป
สำหรับ ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 938 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 350% รวมถึงสามารถบริหารต้นทุนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินปรับตัวดีขึ้นส่วนผลประกอบการปี 2568บริษัทมีรายได้รวม 3,496 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท