หุ้นแกว่งพักตัว จับตาน้ำมันพุ่งกดดัน-สลับแรงหนุนตั้งรัฐบาลใหม่ชัดเจนขึ้น

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งพักตัวหลังจากเมื่อวานขึ้นมาสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ปัจจัยกดดันยังคงมาจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทำให้เกิดความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายในประเทศยังหนุน จากการเมืองมีความชัดเจนการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯคนที่ 1 และคนที่ 2 รวมถึงหน้าตาพรรคร่วมรัฐบาล ใกล้ตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้ว
โดยให้แนวต้านแรก 1,430 จุด หากผ่านไปได้ให้แนวต้านถัดไปที่ 1,460-1,470 จุด และแนวรับ 1,395 จุด