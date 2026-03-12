ซีไอเอ็มบี ไทยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้-ช่วยลูกค้าแบ่งเบาภาระสินเชื่อ

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) แจ้งว่า ธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภททั้ง MLR , MOR และ MRR ลง 0.1% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (MRR) ปรับลดเหลือ 8.525% จากเดิม 8.625% มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป เป็นการขานรับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1% ต่อปี เพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ และลดภาระต้นทุนการเงินให้ภาคธุรกิจและครัวเรือน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดลง ส่งผลให้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารมีภาระผ่อนค่างวดปรับลดลง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านใหม่-บ้านมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์พร้อมกู้เพิ่ม และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์) ปัจจุบัน โดยวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี 1) สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.59% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.59% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.45% – 5.61% 2) สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมกู้เพิ่ม ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.33% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.33% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.68% – 7.00% 3) สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.13% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.13% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.62% – 5.82% 4) สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์) ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.99% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 6.86% – 6.97%
นางสาวธนวรรณ เจียระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.1% ในอัตราเทียบเท่าแบงก์ใหญ่ เพื่อช่วยลูกค้าแบ่งเบาภาระเงินกู้ ซึ่งมีผลกับลูกค้าปัจจุบันทันที ช่วยลูกค้าลดดอกเบี้ย ตัดเงินต้นได้มากขึ้น นอกจากนี้ เล็งเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ ธนาคารเสนอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.99% คนมีบ้านปลอดภาระเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ หรือแม้ใช้บริการสินเชื่อนี้แล้ว อยากให้ลองพิจารณารีไฟแนนซ์มายังดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า พร้อมแพ็คเกจ ฟรีจำนอง ฟรีประเมิน ฟรีค่าดำเนินการสินเชื่อ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ และต้นทุนทางการเงินให้ภาคครัวเรือน
นอกจากนี้ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มรายได้ต่ำ–กลาง ซึ่งเป็นฐานดีมานด์ใหญ่ที่สุดของตลาดบ้าน ชะลอการตัดสินใจซื้อบ้านออกไปอีก 3–5 ปี และ หันไปเช่า หรือซื้อบ้านมือสองซึ่งมีราคายืดหยุ่นกว่า จะเห็นได้จากอุปทานบ้านมือสองที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารจึงหันมาเน้นดอกเบี้ยพิเศษที่จูงใจให้กับคนที่ต้องการบ้านมือสอง โดยปัจจุบัน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.13% เพื่อซัปพอร์ตคนที่อยากมีบ้าน สอดคล้องกับจุดยืนธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ‘Support You To Move Forward Faster : ซัปพอร์ตให้คุณก้าวต่อได้เร็วขึ้น’