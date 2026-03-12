ก.ล.ต. ลุยสอบกองทุน CAI ปมเทขายหุ้น ลั่นเอาผิดหากพบรายงานข้อมูลเท็จ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกโรงชี้แจงปมร้อน กรณีข้อสงสัยการเทขายหุ้นของกองทุน แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส หรือ CAI ยืนยันเบื้องต้นมีการยื่นแบบรายงานตามมาตรา 246 แล้ว แต่ไม่ปล่อยผ่าน เตรียมเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกจากเบาะแสลับ หากพบหมกเม็ดรายงานข้อมูลเท็จหรือตกหล่น พร้อมงัดกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาด ด้านโฆษก ก.ล.ต. การันตีการทำงานโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลขั้นสุด ลั่นบอร์ดบริหารหมดสิทธิ์แทรกแซงการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมปิดลับข้อมูลการสอบสวนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เพื่อป้องกันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
ประเด็นร้อนหนักแวดวงตลาดทุนไทยขณะนี้ หนีไม่พ้นความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตในการเทขายหุ้นของกองทุนระดับบิ๊กเนมอย่าง แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส หรือ ซีเอไอ จนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตและกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงความโปร่งใสในกระบวนการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนความคลุมเครือในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ว่ามีการหลบเลี่ยงหรือซ่อนเร้นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อกลไกตลาดหรือไม่
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนและผู้คุมกฎเหล็กของตลาดทุน ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขเพื่อลดทอนความร้อนแรงของสถานการณ์ โดย นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. ได้ชี้แจงในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปมการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายเอนก ระบุชัดเจนว่า หากพิจารณาตามขั้นตอนทางเอกสาร กองทุน แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลผ่านแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งข้อมูลชุดดังกล่าวได้ถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทว่าในมิติของการกำกับดูแลเชิงลึก ก.ล.ต. ไม่ได้ยุติการทำงานเพียงแค่การรับทราบตามเอกสารที่ถูกยื่นมา โฆษก ก.ล.ต. เน้นย้ำว่า ท่ามกลางกระแสข่าวและเบาะแสลับที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสแกนเทียบเคียงกับรายงานที่ ซีเอไอ ยื่นมาว่า มีความถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงหรือไม่
หากผลการตรวจสอบพบร่องรอยการหมกเม็ด ซ่อนเร้น หรือรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ก.ล.ต. พร้อมที่จะเร่งเครื่องกดดันให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที และที่สำคัญที่สุดคือการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เจตนาบิดเบือนข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตานักลงทุน นายเอนก ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการตอกย้ำถึงจุดยืนและเสาหลักในการทำงานของ ก.ล.ต. ว่า องค์กรยังคงยึดมั่นในหลักการทำงานที่เท่าเทียม โปร่งใส และปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการวางรากฐานการทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งในทุกระดับชั้น
ประเด็นที่น่าสนใจและถือเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าว คือการขีดเส้นแบ่งอำนาจที่ชัดเจน โดยมีการระบุว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือระดับบอร์ดบริหาร ไม่มีสิทธิและอำนาจใดๆ ในการที่จะล้วงลูกหรือแทรกแซงกระบวนการทำงานของบุคลากรในระดับสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลมืดหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างไรก็ตามเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างรัดกุมที่สุด ในระหว่างที่การสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายยังคงดำเนินอยู่ ก.ล.ต. จะเก็บงำข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานหรือการหลบหนี และจะทำการเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมกัน ก็ต่อเมื่อกระบวนการสอบสวนได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น