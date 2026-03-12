ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.85-อ่อนค่าสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.74 บาทต่อดอลลาร์ฯ…เงินบาทแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 31.75-31.99 ซึ่งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ โดยการอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงได้รับอานิสงส์จากสถานะสกุลเงินปลอดภัยและการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่สิ้นสุดลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องอีก 2,421.79 ล้านบาท รวมถึงยังคงมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทยอีก 902 ล้านบาทด้วยเช่นกัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค.