หุ้นปิดพุ่ง 22.46 จุด พลิกบวกแรงรับน้ำมันโลกอ่อนตัวลุ้นสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจา ไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลชัดขึ้น

SET ปิดวันนี้ที่ 64,496.48 จุด เพิ่มขึ้น 22.46 จุด (+1.60%) มูลค่าซื้อขาย 64,496.48 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,429.80 จุด และจุดต่ำสุด 1,398.68 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 331 หลักทรัพย์ ลดลง 137 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 176 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้ว่าในช่วงต้นภาคเช้าจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่าประเทศ แต่ช่วงบ่ายพลิกมาบวกขึ้นแรง หลังจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐก่อนตัวลงมาอีกครั้ง ตอบรับสัญญาณสหรัฐที่เดินหน้าเร่งจบสงครามกับอิหร่าน และอิหร่านก็มีท่าทีเปิดการเจรจา
ตลาดบ้านเรามีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงบ่าย อีกทั้งนักลงทุนยังคาดหวังการเมืองในประเทศที่เริ่มเห็น Timeline ของการตั้งรัฐบาลชัดเจนขึ้น จากการกำหนดวันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งรายชื่อประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯคนที่ 1 และคนที่ 2
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งขึ้นได้ต่อ แต่ก็อาจยังมีความผันผวน ต้องระมัดระวังแรงขายก่อนที่เข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอน โดยให้แนวต้าน 1,440 จุด แนวรับ 1,390 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,985.39 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,366.89 ล้านบาท ปิดที่ 262.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,359.82 ล้านบาท ปิดที่ 144.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,054.83 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,297.65 ล้านบาท ปิดที่ 18.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง