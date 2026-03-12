ก.ล.ต. ส่งฟ้อง "1000X และ วรวัฒน์ นาคแนวดี" ฐานเปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อนแบบถอนรากถอนโคน ล่าสุดออกโรงชี้แจงความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวของแพลตฟอร์ม 1000x และ นายวรวัฒน์ นาคแนวดี หลังสังคมออนไลน์แห่ตั้งคำถามถึงความเด็ดขาดทางกฎหมาย โดยโฆษก ก.ล.ต. ยืนยันชัดเจนว่าได้ส่งไม้ต่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจัดการตั้งแต่ปี 2566 ในข้อหาค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน ซึ่งขณะนี้สำนวนอยู่ในมือพนักงานอัยการเตรียมสั่งฟ้อง พร้อมประสานกระทรวงดิจิทัลฯ บล็อกเว็บไซต์ตัดท่อน้ำเลี้ยงมิจฉาชีพ ป้องกันการฟอกเงินข้ามชาติ ย้ำเตือนนักลงทุนเช็กประวัติให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อ
ตามที่มีข้อมูลปรากฎในโซเชียลมีเดีย และมีสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ 1000X และนายวรวัฒน์ นาคแนวดี นั้น
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. แจ้งว่า สำหรับกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกล่าวโทษ 1000X Limited (1000X) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ 1000x.live และนายวรวัฒน์ นาคแนวดี ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ในความผิดกรณีร่วมกันกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ก.ล.ต. ได้นำส่งข้อมูลต่อกระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและยับยั้งการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพแล้ว ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่ Investor Alert และแอปพลิเคชัน SEC Check First
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร 1207 กด 2