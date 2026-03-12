PTGปี69 เทงบเฉียด 5 พันล. ลุย Non-oilเต็มสูบ

“พีทีจี เอ็นเนอยี ” ปีนี้เตรียมงบ 4-4.5 พันล่านบาท รุกธุรกิจ Non-oil. หลังกำไรขั้นต้นพุ่งต่อเนื่องทุกปี เผยปี69 ทะลุ 45% คาดแตะ 50% ภายในปี 70 เร็วกว่าที่คาดไว้เห็นภายในปี 72 เหตุไม่ถูกควบคุมเรื่องราคา เตรียมนำแบรนด์ใหม่เข้ามาเพิ่มในส่วนของ non- oil เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ยันรายได้หลัก90% ยังคงมาจากน้ำมัน
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ปีนีั PTG เตรียมงบลงทุนไว้ 4,000-4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนในธุรกิจใหม่ 1,000 ล้านบาท และที่เหลือใช้ลงทุนในธุรกิจเดิมเน้นการขยายสาขากาแฟพันธุ์ไทย และปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันที่มีให้ทันสมัย
สำหรับปีนี้ PTG ตั้งเป้าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันหรือ oil เพิ่มขึ้น 3-5% จากปีก่อน ส่วนธุรกิจ Non-Oil คาดเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปีก่อนที่ทำไว้ 44% โดยเฉพาะยอดขายกาแฟพันธุ์ไทยคาดแตะระดับ 10,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่อยู่ระดับ 6,000-7,000 ล้านบาท
" ปีนี้สัดส่วนของกำไรขั้นต้นของธุรกิจ Non-Oil ปีนี้มากกว่า 45% และจะแตะระดับ 50% ภายในปี 70 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดที่คาดไว้ภายในปี 72 เพราะ Non-Oil ไม่ได้ถูกควบคุมเรื่องราคามากนัก”
อย่างไรก็ดี รายได้ส่วนใหญ่ของ PTG ยังคงมาจากธุรกิจน้ำมันที่มีมากกว่า 90% ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจ Non-Oil
โดยปีนึ้ PTG มึแนวคิด Everywhere เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา Ecosystem ของ PTG โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ ผ่านการพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก รวมถึงบริการด้านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ
ดังนั้น PTG ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน Max World Touchpoints มีมากกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงธุรกิจพลังงานและธุรกิจ Non-Oil ภายใน Ecosystem ของบริษัทเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าขยายสาขาใหม่ของสถานีบริการน้ำมันแตะ 2,300 แห่ง จากปีก่อนที่มี 2,269 แห่ง, ร้านกาแฟพันธุ์ไทยขยายสู่ 3,000 สาขา จากปีก่อน 2,151 สาขา,ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆอีกกว่า 200 แห่ง จากปีก่อน 124 แห่ง และธุรกิจ LPG มากกว่า 800 แห่ง จากปีก่อน 698 แห่ง รวมถึงบริการ Non-Oil และธุรกิจอื่นๆอีกกว่า 950 จุดบริการ จากปีก่อน 884 จุดบริการ
“ เรายังเตรียมนำ แบรนด์ใหม่ๆในธุรกิจ Non-Oil เข้ามาเพิ่ม หลังจากนำร่องด้วยการนำก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุ์ไทย ที่มองว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเหมาะกับชีวิตประจำวัน “
ทั้งนี้ PTG การพัฒนา Max World Ecosystem เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจพลังงานและบริการด้านไลฟ์สไตล์เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คน ผ่านการเชื่อมต่อ 13 แบรนด์ภายในเครือ กับเครือข่ายบริการกว่า 6,000 Touchpoints และฐานสมาชิกกว่า 25ล้านคน พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายบริการมากกว่า 7,000 Touchpoints ผ่านการผสานธุรกิจ Oil และ Non-Oil เข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Ecosystem ที่สามารถตอบโจทย์กิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ