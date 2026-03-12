วัดดวงหุ้นโรงพยาบาล-ท่องเที่ยว / สุนันท์ ศรีจันทรา

สงครามสหรัฐอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งแรงกระแทกมาสู่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มการท่องเที่ยวอย่างแรง ราคาหุ้นทรุดลงลึก แต่เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้ว ผลักดันให้ราคาผงกหัวขึ้นมาใหม่
แม้สงครามยังไม่ยุติ แต่นักลงทุนเชื่อกันว่า จะไม่ยืดเยื้อยาวนานอีกเป็นเดือน ๆ จึงทยอยเก็บสะสมหุ้น โดยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มท่องเที่ยว เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่น่าช้อนซื้อ ซึ่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางคนเริ่มมีคำแนะนำให้หาจังหวะซื้อ
เพราะถ้าสงครามคลี่คลาย หุ้นทั้งสองกลุ่มจะดีดตัวขึ้นเร็วและแรง เนื่องจากราคาหุ้นซึมซับรับผลกระทบของสงครามไปมากแล้ว
และถ้าย้อนดูราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหรือหุ้นโรงพยาบาล ปรับตัวลงแรงกว่าหุ้นในกลุ่มอื่น ในช่วงภาวะสงคราม ถ้าสงครามจบ จึงมีโอกาสดีดตัวแรงกว่าหุ้นกลุ่มอื่นที่ปรับตัวลงน้อยกว่า
หุ้นบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ซึ่งคนไข้หลักเป็นชาวอาหรับ และได้รับผลกระทบจากสงครามจัง ๆ ก่อนสหรัฐเปิดฉากโจมตีขีปนาวุธเข้าใสอิหร่าน ราคาหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิดที่ 213 บาท และเป็นจุดปิดของรอบ โดยไต่ระดับขึ้นจากราคาประมาณ 180 บาท
แต่เปิดการซื้อขายวันแรกหลังสงครามเกิดขึ้น หุ้นถูกเทขาย จนราคาทรุดฮวบลง และลงไปต่ำสุดที่ 164 บาท ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม ก่อนกระเตื้องขึ้นมา และล่าสุดวันพุธที่ 11 มีนาคมขึ้นมาปิดที่ 179 บาท
หุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ราคาหุ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ปิดที่ 54.50 บาท ก่อนปักหัว และลงไปต่ำสุดที่ 45 บาท ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม หลังจากนั้นกระเตื้องขึ้น และล่าสุดวันที่ 11 มีนาคมขึ้นมาปิดที่ 51 บาท
หุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ปิดที่ 26 บาท ก่อนจะถูกถล่มขาย จนราคาลงมาต่ำสุดที่ 19.70 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม ก่อนกระเตื้องขึ้นโดยล่าสุดวันที่ 11 มีนาคมปิดที่ 23 บาท
หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มท่องเที่ยว ตกเป็นเป้าหมายในการเทขาย เพราะเป็นหุ้นที่จะต้องรับแรงกระแทกจากสงครามหนักหน่วงที่สุด ราคาจึงซึมซับรับภาวะสงครามเข้าไปเต็มอิ่ม เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด เมื่อเทียบกับหุ่นกลุ่มอื่น
แต่คาดหมายกันว่า ถ้าสงครามมีแนวโน้มสงบ หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและท่องเที่ยว จะตอบรับอย่างฉับไว ฟื้นตัวขึ้นแรงยกแผง จึงมีนักวิเคราะห์บางคน แนะนำให้นักลงทุนเฝ่าหาจังหวะ ช้อนเก็บหุ่นโรงพยาบาลหรือหุ้นท่องเที่ยว ตุนไว้ในพอร์ต ดักเก็งกำไรยามสงครามปิดฉาก
ช่วงสองวันที่ผ่านมา จึงมีแรงซื้อไหลกลับเข้ามาในหุ้นโรงพยาบาลและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ AOT และ BH
อย่างไรก็ตาม ถ้าสงครามยังดำเนินต่อไป หุ้นโรงพยาบาลหุ้นท่องเที่ยว มีโอกาสที่จะฟุบต่อ และยังไม่ถึงเวลาที่เข้าไปช้อน
เพียงแต่นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่า สงครามน่าจะใกล้จบเข้ามาทุกที และหากต้องการโกยกำไรงาม จะต้องเฟ้นหาหุ้นที่ปรับตัวลงไปลึก ๆ ช่วงเกิดสงคราม
หุ้นโรงพยาบาลและหุ้นท่องเที่ยว จึงเป็นหุ้นที่นักเก็งกำไร กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปเก็บตุน วัดใจในภาวะสงคราม
และถ้าเก็งถูก สงครามจบเร็ว หุ้นโรงพยาบาลและท่องเที่ยวมาแรงแน่