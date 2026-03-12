CPW โกยรายได้ทะลุหมื่นล้าน หรือโต 22.9%

“คอปเปอร์ ไวร์ด " ผลงานปี 2568 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ด้วยรายได้ 10,738.85 ล้านบาท เติบโต 22.88% พร้อมโชว์กำไรสุทธิโตแกร่ง 127.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.81% จากปีก่อน เตรียมจ่ายเงินปันผลอีก 0.15 บาทต่อหุ้น กางแผนปี 69 รุกต่อด้วยกลยุทธ์ AI-Driven และคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ “TECHHOUSE by Dotlife” ณ โครงการระดับโลก One Bangkok ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีและดิจิทัลไลฟ์สไตล์
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม เปิดเผยว่า ในปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการขยายตัวของ CPW ที่โดดเด่น ทั้งการขยายช่องทางจำหน่ายและพอร์ตสินค้าหลากหลายขึ้น พร้อมกับขยายตลาดร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้สภาวะตลาดจะมีความท้าทาย สนับสนุนให้ ในไตรมาส 4/2568 CPW มีรายได้จากการขายและบริการ 3,087.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าทุกประเภท จากยอดขายสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสินค้าไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 59.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.79%
สำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 CPW ทำรายได้จากการขายและบริการ 10,738.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,999.51 ล้านบาท หรือ 22.88% เทียบกับปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าทุกประเภท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 127.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.81% จากปีก่อน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีและดิจิทัลไลฟ์สไตล์
โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหารงานจำนวน 109 สาขา ประกอบด้วย ร้าน Dotlife (ดอทไลฟ์) จำนวน 19 สาขา ร้าน Apple Brand Shop จำนวน 25 สาขา ศูนย์บริการ iServe จำนวน 1 สาขา ร้าน AIS จำนวน 26 สาขา Samsung จำนวน 22 สาขา และ ร้าน Xiaomi จำนวน 7 สาขา ร้าน SB Life Connect จำนวน 1 สาขา ร้าน Nintendo Authorized Store By SYNNEX จำนวน 1 สาขา ร้าน Huawei จำนวน 5 สาขา และร้าน Digital Lab 1 สาขา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินจำนวน 114 ล้านบาท คิดเป็น 89.46% ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2568 คงเหลือเงินจ่ายปันผลสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 มี.ค. 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 10 มี.ค. 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พ.ค. 2569
นายปรเมศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไฮไลท์ในปี 2568 ที่ผ่านมา เราสร้างความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการขยายไลน์สินค้า การขยายพันธมิตร และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับ ได้เฟ้นหาสินค้าแบรนด์ไลฟ์สไตล์ รวมถึงสินค้ากลุ่ม IoT เข้ามาเสริมพอร์ตตอบโจทย์ความต้องการหรือเทรนด์ผู้บริโภค
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 CPW มุ่งเน้นการปรับพอร์ตสินค้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI และ IoT อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการอุปกรณ์อัจฉริยะในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบริษัทเตรียมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เช่น Huawei ในการเปิด Huawei Authorized Store เพิ่มเติม หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากสาขาเซ็นทรัลพระราม 2
นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการค้าปลีกไอทีด้วยการเปิดตัวคอนเซ็ปต์ TECHHOUSE by Dotlife” เพื่อเป็น Digital Lifestyle Hub บนทำเลศักยภาพระดับโลกอย่างโครงการ One Bangkok โดยมุ่งเน้นการคัดสรรแบรนด์ไลฟ์สไตล์และ Gadget ระดับพรีเมียมจากทั่วโลกเข้ามาเสริมทัพ นอกเหนือจากสินค้ากลุ่ม Apple ที่เป็นหัวหอกหลัก เพื่อขยายฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงและตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำเทคโนโลยี
“ปี 2569 จะเป็นปีที่เราให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินค้าที่หลากหลายและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า การรุกหนักในกลุ่ม AI และ IoT ควบคู่ไปกับการปักหมุดในทำเลทางยุทธศาสตร์ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ CPW สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น” นายปรเมศร์กล่าว