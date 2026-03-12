MTCขายหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่า 3,000 ลบ.เกลี้ยง

"เมืองไทย แคปปิตอล"ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้4 ชุดใหม่ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง! สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อพื้นฐานธุรกิจ และเสถียรภาพทางการเงินในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เปิดขายระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.80–3.85% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569 ผลการเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม สามารถขายหมดทั้งจำนวน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย
สำหรับหุ้นกู้ของ MTC ทั้ง 4ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 11 เดือน 14 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 11 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ต่อไป
"ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อเติบโต 10-15% เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่มต่างๆ ให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสินเชื่อให้กับลูกค้าได้กว้างขึ้น จากจำนวนสาขาที่กระจายอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวน 8,673 สาขา" นายปริทัศน์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในปี2568 พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 183,223ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.56% มีรายได้รวม 30,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.17% และกำไรสุทธิ 6,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.59 % เทียบปีก่อน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ระดับ 3.48 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีอัตราส่วนเงินสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) อยู่ที่ 142.99% สะท้อนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 0.29 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เมษายน 2569และจ่ายปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จากFitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG), บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (