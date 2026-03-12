"ดร.วรวุฒิ" ตัวแทน 3 Private Equity ประชุมความร่วมมือ Neuberger Berman กองทุนท็อป 10 ของโลก

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton, US),อังกฤษ สาขาสหรัฐอเมริกา, พร้อมด้วย ริเวอร์สโตน (Riverstone) และเรเนซองส์ (Renaissance) ไพรเวท อิคิวตี้ (Private Equity, or PE) ร่วมประชุมเพื่อความร่วมมือกับ Top World Class Alternative Asset Management and Private Equity ขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก, NEUBERGER BERMAN Group LLC, สหรัฐอเมริกา สาขาสิงคโปร์
ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates (US) LLC. (Co Advisor and Investment Banking) อังกฤษ, สาขาสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย Dr. Peter Frank Hinton (คนที่ 3 จากซ้าย) , Associated Fellow, Said Business School (SBS), University of Oxford, กรรมการแผนกลยุทธฯ, Riverstone Capital Ltd. (Private Equity) และ คุณ ณ ชนก รัตนทารส (คนที่ 2 จากขวา), กรรมการบริหาร, บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity, ทั้งสองบริษัทเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (Accredited Investors) ในตลาดทุนนานาชาติ World Class (NYSE, LSE, SGX, HKEX, & ASX) ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) ได้เข้าประชุมเพื่อความร่วมมือกันกับ Mr. Ashvin Kumar (คนที่ 2 จากซ้าย), รองประธานกรรมการอาวุโส (Senior Vice President, Wealth Management), Neuberger Berman Group LLC (NB),สหรัฐอเมริกา, สาขาสิงคโปร์ (Singapore) โดยทาง NB เป็น กองทุน Alternative Asset Management and Private Equity ที่มี ขนาด AUM (Asset Under Management) ใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งหมดประมาณ กว่า USD 558 Billion แยกเป็น Private Equity ประมาณ USD 140 Billion ในปี 2025 โดยเฉพาะบางกองทุนได้แก่ NB Strategic Capital Fund II ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย สูงถึงประมาณ 80% (1.8X) ระหว่างปี 2023 และ 2024 มี IRR > 25% NB ก่อตั้ง ในปี ค.ศ.1939 หรือ เกือบ 100 ปีที่แล้ว ที่ New York City, New York, U.S.(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งสำหรับ Private Equity มีลักษณะเฉพาะของกลยุทธในการลงทุนแบบ GP-Centric Approach มุ่งเน้นไปที่ (Focusing on) Co-Investments, Primary Investments, and Secondary Markets
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษาฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641